Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, addio nozze? La situazione, cosa si sa

I due ex protagonisti di Uomini e Donne da giorni non appaiono assieme: le voci di crisi di un capolinea sentimentale si fanno tambureggianti

Da qualche giorno il gossip è tornato a braccare Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia che si è promessa amore a Uomini e Donne, nel maggio 2017. Uniti, affiatati e complici: questa l’immagine inscalfibile che i due hanno dato di loro fino a poco tempo fa. Qualcosa poi sembra essersi rotto nei giorni scorsi. A notare che potrebbe esserci in corso una burrasca sentimentale sono stati i fan che hanno cominciato a far correre tale vociferio dopo aver notato che i loro beniamini da tempo non si mostrano più assieme su Instagram, social usato in modo particolare da Rosa che è anche una influencer. E infatti la giovane mamma non ha smesso di utilizzare la piattaforma. Semplicemente di Pietro non c’è traccia da tempo. Idem per l’ex corteggiatore che non si mostra con la sua dolce metà da giorni. Ma c’è dell’altro…

Tantissimi fan nelle ultime ore si sono riversati sotto il profilo social dell’ex tronista, chiedendo cosa ci sia di vero nelle voci circa la presunta crisi. La Perrotta non ha risposto a nessuna delle domande, optando per il silenzio. Dall’altro lato non smette di ritrarsi con il piccolo Dodo. Anche Pietro continua a immortalarsi con il figlio. A mancare però sono gli scatti di ‘famiglia’, cioè quelli del ‘tutti e tre insieme’, come è sempre stato dalla nascita del piccino avvenuta circa un anno fa.

C’è anche in sospeso il capitolo matrimonio: i fiori d’arancio avrebbero dovuto arrivare da mesi. A far rimandare i piani ‘nuziali’ prima ci ha pensato la gravidanza dell’ex tronista (Rosa e Pietro dichiaravano che preferivano fare una cosa alla volta, quindi prima diventare genitori e poi sposarsi), poi la pandemia che ha scombussolato i piani di tantissimi fidanzati in procinto di scambiarsi le eterne promesse.

Tuttavia pare ora che la coppia debba superare un ulteriore ostacolo, quello più irto e spinoso, cioè quello ‘interno’, come dire personale. Intanto c’è già chi fa il funerale alla relazione. Ma la verità è che nulla si sa di certo. Tartaglione e Perrotta tengono le bocche cucitissime. Chissà…