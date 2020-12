Uomini e Donne: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi

Colpo di scena per i fan di Uomini e Donne. Una delle coppie più amate del programma di Maria De Filippi sarebbe in crisi. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione starebbero vivendo un periodo difficile nonostante la presenza del figlio Domenico, detto Dodo, nato un anno fa. Rosa e Pietro non si fanno vedere insieme da tempo – l’ultima foto romantica risale allo scorso ottobre – e davanti alle insistenti domande dei fan continuano a restare in silenzio.

Non solo: nelle ultime storie di Instagram Pietro Tartaglione, ex corteggiatore di Uomini e Donne oggi avvocato affermato, ha condiviso uno scatto al Festival di Venezia dove ha tagliato la compagna. Nell’immagine si vede Pietro e il braccio di Rosa, che non appare integralmente. Un gesto che simboleggia volutamente la rottura con la modella e web influencer?

Dal canto suo Rosa Perrotta ha condiviso un lungo post nel quale ha ribadito l’importanza della sincerità e si è detta fiera di quella che è sempre stata e che l’ha portata a diventare una mamma presente e pronta a trasmettere certi valori. Per il resto discrezione assoluta: tanti video e selfie con Dodo ma di Pietro Tartaglione neanche l’ombra.

Rosa e Pietro fanno coppia fissa dal maggio 2017, da quando la Perrotta ha scelto Tartaglione a Uomini e Donne. In tre anni hanno letteralmente bruciato le tappe. Prima la convivenza, poi un figlio e infine il matrimonio. In realtà le nozze, causa pandemia, sono state rimandate al prossimo anno ma ora non è chiaro se davvero verrà celebrato.

Di sicuro questo non è il primo momento di crisi tra Pietro e Rosa. Dopo la nascita del primogenito i due hanno dovuto fare i conti con un calo della passione. Un momento comune a tanti neo genitori che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il compagno hanno superato brillantemente.

Ad oggi non è chiaro ancora il motivo di questo nuovo allontanamento. Tra l’altro Rosa e Pietro si sono trasferiti di recente a Milano per avere maggiori opportunità lavorative. Qualche settimana fa la Perrotta è stata ospite a Detto Fatto di Bianca Guaccero.