Rosa Perrotta dimagrita, lei oggi spiega perché: “Uno dei periodi più bui”

Rosa Perrotta ha pubblicato una serie di stories su Instagram in cui ha parlato di un periodo non facile per lei. L’influencer è stata via per qualche giorno da casa e in tanti hanno notato la sua assenza nelle stories di Pietro con il piccolo Dodo. Vedendo il figlio sempre più col papà che con la mamma, qualcuno si mostrato curioso di sapere perché. Anche se non ci sarebbe nulla di strano nel fatto che i figli stiano con i papà. Tuttavia c’è un motivo dietro questa distanza e anche dietro ai cambiamenti fisici di Rosa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di parlare di questo suo periodo molto difficile anche per rispondere a chi le ha scritto commenti sul suo essere dimagrita.

La Perrotta infatti preferisce solitamente condividere solo le cose belle con chi la segue e non quelle negative. Lo fa anche perché ha molto rispetto del dolore e crede che debba essere vissuto in privato. Questo ha spiegato su Instagram, arrivando poi ad aprirsi con i fan. Ha deciso di farlo anche per le persone che la seguono con molto affetto e sono sinceramente interessate a lei. E così ha spiegato:

“Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Affrontare questa cosa è stato uno dei periodi più bui e più difficili. Fortunatamente oggi le cose si sono stabilizzate”.

Rosa ha detto che ha dovuto tirare fuori tutta la forza che ha dentro per supportare questa persona cara che si è ammalata. Quindi ha vissuto un periodo di forte stress, immaginiamo sia fisico sia emotivo. Ha dovuto trascorrere dei giorni lontana dal figlio e da Pietro, il che ha avuto conseguenze anche sul rapporto. Oggi tutto è passato, Rosa e Pietro si sono ritrovati più innamorati di prima e anche la persona cara sta meglio. Sotto una delle sue ultime foto però qualcuno ha notato una Rosa Perrotta molto dimagrita e lo hanno fatto notare. Con commenti non sempre carini, arrivando a scrivere anche che ha perso la sua sensualità. O che si è omologata alle altre influencer. Per questo Rosa ha voluto fare una precisazione:

“Leggere sotto il mio ultimo post ‘sei magra’, ‘sei anoressica’… Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando”.

Tutti questi commenti che in questo momento hanno ferito molto Rosa, che avrebbe gradito più parole di supporto o il silenzio da parte di chi invece ha preferito la strada della cattiveria gratuita. Infine, Rosa ha manifestato tutta la sua comprensione e la sua vicinanza a chi sta assistendo persone che stanno male. Soprattutto in questo periodo di grande incertezza e con il sistema sanitario sotto pressione. Lei sa cosa vuol dire e per questo ha invitato chi si trova nei suoi stessi panni ad avere molta forza.