GF Vip 5, tre ex gieffini verso Tale e Quale: i tre nomi, news e retroscena

Tale e Quale Show scalda i motori e pare che Carlo Conti, per quel che concerne il cast, stia pensando di pescare a piene mani dal Grande Fratello Vip 5. Oltre a Stefania Orlando, la cui presenza nel talent di Rai Uno pare certa (negli ultimi giorni la conduttrice romana è tornata a muovere passi negli studi della tv di stato, venendo ospitata a La Vita in Diretta di Alberto Matano), ci sarebbero altri ex gieffini pre-opzionati dal presentatore toscano. Lo rende noto Tv Blog: il portale esperto di retroscena televisivi, conversando su Instagram con alcuni followers, ha fatto sapere che sono già stati effettuati dei provini di alcuni ex partecipanti della quinta edizione del reality più spiato d’Italia.

Naturalmente è subito scattato il toto nomi. I più papabili, per quel che concerne il format e le doti richieste dal medesimo, sarebbero Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, e Pierpaolo Pretelli, che non ha mai nascosto in passato che l’idea di prendere parte a Tale e Quale Show lo stuzzica parecchio. Chissà se riusciranno a convincere Carlo Conti che non ha mai posto alcun veto di sorta per il cast del programma. Dal talent, negli anni, sono passate personalità tra le più eterogenee: ex gieffini, ex tronisti, attori, cantanti e ex stelle dei talent (anche Sky e Mediaset). Insomma, non c’è alcuna preclusione da parte del toscano.

Per quel che invece riguarda il GF Vip, la sesta edizione tornerà in autunno: Alfonso Signorini sarà al comando per la terza volta consecutiva. Sul cast la produzione si sta muovendo. Una delle concorrenti potrebbe essere Justine Mattera. La showgirl ha commentato nelle scorse ore una sua eventuale partecipazione al reality di Canale Cinque, lasciando aperta la porta e non smentendo un suo coinvolgimento. Sembra invece certo che il posto di opinionista in quota rosa sarà occupato da Adriana Volpe, che lascerà Tv8 per sostituire Antonella Elia. Anche Pupo non ci sarà più: il cantante ha dichiarato che si dedicherà alla musica. Per ora nulla si sa in riferimento a chi dovrà sostituirlo.