Adriana Volpe raddoppia: due programmi per lei a Mediaset

Svolta professionale per Adriana Volpe. Dopo tanti anni in Rai e il flop di Ogni Mattina su Tv 8, che non ha dato gli esiti sperati, la bionda presentatrice riparte da Mediaset. Sembra ormai certo il suo ritorno al Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista della quarta edizione. Da settembre, stando a più fonti, la Volpe sarà la nuova opinionista del reality show di Alfonso Signorini.

Adriana Volpe prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Un sogno che si avvera per la 47enne, che non ha mai nascosto la sua voglia di diventare opinionista e commentare con verve le vicende dei nuovi inquilini del bunker di Cinecittà.

Ma non è finita qui perché, come riporta il settimanale Nuovo, Adriana Volpe sarà anche alla guida di un altro programma. Molto probabilmente un format di intrattenimento, non si sa ancora se dal lunedì al venerdì o in versione weekend.

Per Adriana Volpe non è escluso un coinvolgimento nella domenica pomeriggio di Canale 5 dopo la chiusura di Domenica Live. A quanto pare Mediaset ha deciso di chiudere per sempre la trasmissione di Barbara d’Urso in seguito agli ascolti disastrosi dell’ultima stagione, battuta ogni settimana da Domenica in di Mara Venier.

Se il fronte professionale pullula di novità e svolte clamorose, diversa è la situazione privata di Adriana Volpe. Da circa un anno la presentatrice è single. La Volpe ha chiuso il suo matrimonio con l’immobiliarista Roberto Parli, dal quale ha avuto la figlia Gisele.

I motivi della rottura sono ancora avvolti nel mistero ma pare che tra Adriana Volpe e il marito siano sorti problemi di incomprensione che hanno poi portato la coppia a scoppiare. Oggi la Volpe è single e devota solo alla figlia Gisele. Adriana non esclude in futuro un nuovo amore ma preferisce concentrarsi al momento sulla sua bambina e sul lavoro.

La diretta interessata non ha ancora commentato le ultime indiscrezioni ma ha fatto sapere di essere finalmente pronta a spiccare il volo dopo la conduzione quotidiana a Ogni Mattina. E Mediaset l’aspetta a braccia aperte…