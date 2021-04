Perché Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono lasciati: il motivo

Matrimonio al capolinea per Adriana Volpe e Roberto Parli. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip la presentatrice ha chiuso il lungo legame con l’agente immobiliare dal quale ha avuto la figlia Gisele nove anni fa. Una rottura avvenuta nel massimo riserbo ma oggi Adriana ha deciso di svelare i motivi di questa separazione. Separazione che, a quanto pare, non è avvenuta nel migliore dei modi.

Adriana Volpe e Roberto Parli restano legati dalla loro bambina ma i rapporti tra i due sono piuttosto tesi. Parli ha lanciato delle frecciatine all’ex moglie in un’intervista stampa: è palese che tra i due c’è un certo astio e rancore. Al settimanale Intimità la Volpe non è stata da meno e ha fatto capire di non aver mai conosciuto fino in fondo il marito, incontrato nel 2006 e sposato due anni dopo.

“Mi sono trovata davanti a un bivio e ho scelto in quale direzione andare. Il fatto è che una persona non la conosci mai fino in fondo. Probabilmente perché non ci conosciamo manco noi fino in fondo…”

Adriana Volpe ha inoltre rimarcato che nel suo lungo matrimonio con Roberto Parli è sempre stata sola. Dopo le nozze, infatti, i due non hanno condiviso lo stesso tetto. Lui è rimasto a vivere a Montecarlo, dove è uno degli agenti immobiliari più apprezzati e stimati, mentre lei a Roma, per via del suo lavoro in Rai.

A tal proposito la padrona di casa di Ogni Mattina ha spiegato:

“Abbiamo sempre abitato in città diverse ma c’erano forti valori che ci univano, o almeno così credevo. Solo che nel momento in cui questi principi sono venuti a mancare ecco che la nostra unione è crollata…Chissà, forse in altri tempi, avremmo dovuto prendere la decisione di vivere sotto lo stesso tetto: è difficile fare una vita a distanza. Abbiamo passato tanti anni senza avere il coraggio di cambiare le nostre vite. Nessuno dei due ha ceduto, decidendo di lasciare la sua città, di avvicinarsi all’altro”

Adriana Volpe ha inoltre ammesso che per tanti anni non ha voluto guardare in faccia la realtà e ha portato avanti un rapporto che, forse, era già morto. A un certo punto – non è chiaro se abbia influito anche il tempo trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip – Adriana ha capito la situazione e ha deciso di voltare pagina.

Oggi Adriana Volpe e Roberto Parli restano due genitori presenti e amorevoli per Gisele, che fa la spola tra Montecarlo e Milano. Per via dell’impegno con Tv 8 la Volpe ha infatti lasciato la Capitale e si è trasferita in Lombardia. Inizialmente era un modo pure per stare vicino a Roberto ma poi le cose sono andate diversamente…

Archiviato il suo lungo matrimonio, ora Adriana Volpe è concentrata sul suo lavoro e sulla piccola Gisele. Per il momento la 47enne non è alla ricerca di un nuovo amore.