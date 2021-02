By

Roberto Parli attacca l’ex moglie in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo

Non è finito nel migliore dei modi il matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli. La crisi è iniziata dopo la partecipazione della conduttrice televisiva al Grande Fratello Vip e durante l’estate i due hanno ufficialmente preso strade diverse. Tra Adriana e Roberto è però rimasto il rancore, come traspare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Parli. In una intervista al settimanale Nuovo Roberto non ha evitato delle frecciatine all’ex moglie, dalla quale ha avuto la figlia Gisele che oggi ha nove anni.

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Roberto Parli ha rivelato di aver stretto con Adriana Volpe un accordo: quello di non rilasciare alcuna dichiarazione sulla loro vita privata. A quanto pare però la presentatrice di Tv 8 sarebbe venuta meno a questo patto, lasciando così senza parole l’ex marito che vive a Montecarlo. I due hanno sempre vissuto un matrimonio a distanza. La Volpe viveva a Roma prima di trasferirsi a Milano per il nuovo programma tv.

“In questo momento per me la priorità è Gisele. Adriana dice che nostra figlia è serena? Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione del genere”

Roberto Parli ha inoltre assicurato che il rapporto con Adriana Volpe non è di certo finito per l’intromissione di terze persone. L’agente immobiliare ha spiegato che la partecipazione dell’ex moglie al Grande Fratello Vip ha influito poco sulla fine del loro matrimonio (si è chiacchierato tanto di una liaison tra la Volpe e il modello Andrea Denver). E Parli non ha esitato a incolpare Adriana di alcune bugie:

“Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. Non c’entra nulla la gelosia, anche perché da quando ci siamo conosciuti abbiamo vissuto in due città diverse. Mi fidavo di lei e lei di me. I problemi sono cominciati negli ultimi tempi”

Roberto Parli ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma ci ha tenuto a sottolineare che le colpe sono state di entrambi. L’uomo, che ha sposato Adriana Volpe nel 2008 dopo alcuni anni di fidanzamento, ha ribadito che sono stati fatti degli errori da entrambe le parti anche se non ha specificato quali.

L’ex marito di Adriana Volpe ha inoltre ammesso di non seguire Ogni mattina, la trasmissione che tutti i giorni l’ex moglie conduce su Tv8. Roberto Parli vive a Monaco e lì si vedono solo i canali principali della tv italiana. Non solo, Parli ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione sulla querelle tra Adriana e Giancarlo Magalli.