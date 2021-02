Magalli: “Adriana Volpe ha problemi con altre donne”, il caso Orlando

Giancarlo Magalli non molla con Adriana Volpe. Nonostante ci sia in corso un’azione legale il presentatore dei Fatti Vostri è tornato a punzecchiare l’ex collega, ormai fuori dalla Rai da tempo. Adriana è al timone di Ogni Mattina su Tv 8 e in futuro non esclude un impegno politico a tutto tondo. Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv Magalli ha messo in discussione l’amicizia della Volpe con Stefania Orlando, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime settimane Adriana Volpe, protagonista della quarta edizione del reality show, ha sponsorizzato parecchio la Orlando, parlando di un’amicizia di vecchia data, nata nei corridoi Rai. Ma a detta di Giancarlo Magalli il rapporto tra le due non sarebbe stato sempre idilliaco:

“Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche. L’amicizia deve essere nata in tempi recenti”

Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti Giancarlo Magalli ha dichiarato:

“Non conosco i motivi precisi ma in genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione. Lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia”

Nel 2017 Manila Nazzaro è stata infatti rimossa dal programma di Rai Due per fare spazio ad Adriana Volpe, in cerca di una nuova collocazione dopo la litigata con Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, che ha presentato dal 2009 al 2017. La Volpe era stata in precedenza al timone di Mezzogiorno in famiglia dal 1999 al 2009.

Secondo Magalli Adriana avrebbe però in qualche modo aiutato la Orlando ad entrare nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un’opportunità di cui Giancarlo è contento visto che ha sempre creduto in Stefania. Al di là della sua amicizia con la Volpe, il 73enne è convinto che l’amica di Tommaso Zorzi sia stata sprecata in Rai.

La situazione tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Dopo le innumerevoli frecciatine e stoccate di Giancarlo Magalli, Adriana Volpe ha deciso di agire legalmente. La presentatrice 47enne ha denunciato l’ex collega, con il quale ha lavorato svariati anni a I Fatti Vostri. Al contrario Magalli ha querelato Marcello Cirillo, altro ex volto dei Fatti Vostri. L’artista si è coalizzato con la Volpe contro Magalli e la situazione ha mandato su tutte le furie Giancarlo.

Lo scorso anno, quando Adriana era al Grande Fratello Vip, Mediaset ha provato a chiamare più volte Giancarlo per un confronto nella Casa più spiata d’Italia ma il conduttore Rai ha sempre declinato l’invito, rifiutando anche una grossa somma di denaro.