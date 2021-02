Giancarlo Magalli parla di Stefania Orlando: ennesima stoccata alla Volpe

Il conduttore de I Fatti Vostri anche stavolta non si è lasciato scappare una frecciatina nei confronti della ex partner del suo storico programma

Giancarlo Magalli non molla l’osso con Adriana Volpe. Ogni scusa è buona per lanciare una stoccata all’ormai concorrente ex collega con cui – si sa– i rapporti non sono per nulla rosei. Anzi, i due continuano a portare avanti una lunga diatriba che si è sviluppata e consolidata nel tempo. Passo dopo passo, frecciata dopo frecciata, caso dopo caso.

Anche stavolta Giancarlo Magalli non ha esitato per fare un implicito riferimento alla sua ex collega de I Fatti Vostri, Adriana Volpe. In una diretta Instagram il conduttore ha fatto riferimento infatti al rapporto con la sua ex partner ed è spuntato anche il nome di Stefania Orlando. Pure quest’ultima ha fatto parte di alcune edizioni del programma di Magalli. La conduttrice sta facendo un bellissimo percorso all’interno del Grande Fratello Vip, tanto che alla fine della sua esperienza all’interno del reality show già si vocifera che possa partecipare a qualche altro programma, od addirittura che Mediaset stia pensando di affidargliene uno appositamente per lei.

Ebbene, anche Magalli nel corso della diretta Instagram con Monica Leofreddi ha fatto un commento sulla ex collega de I Fatti Vostri. Per lei solo belle parole. Giancarlo Magalli ha ammesso di non seguire assiduamente Stefania Orlando nel suo percorso al Grande Fratello Vip, però ha anche dichiarato che le sue capacità in televisione sono sprecate nelle sole pubblicità per vendere materassi o messaggi promozionali di questo tipo. Secondo Magalli, dunque, la Orlando sta andando bene nel programma di Alfonso Signorini e anche tempo fa gli sarebbe piaciuto che la cantautrice potesse trovare delle occasioni migliori.

Tuttavia, nonostante questo, ha aggiunto una frecciatina nei confronti di Adriana Volpe. Ha infatti dichiarato alla domanda se stesse seguendo l’avventura della Orlando al Grande Fratello Vip: “Sì, un pochino… non assiduamente, ma un pochino. (…) Anche lei è stata vittima sempre della stessa persona”.

Monica Leofreddi a quel punto ha reagito con un sorriso incalzante, come a far intendere che in realtà era lui che se l’andava a cercare. Ma Giancarlo Magalli ha poi proseguito cercando di tornare poi a rispondere alla domanda principale.

“Perché la gente non sa, poi danno la colpa a me. (…) Comunque Stefania se la sta cavando bene. Io tra l’altro, tempo fa, dissi anche… dichiarai anche che sarei stato lieto che avesse avuto un’occasione migliore. Perché lei è più brava di quello che le fanno fare. Scrissi proprio: ‘io non la posso vedere, fare i materassi. Lei può fare molto di meglio”.

Magalli ha concluso così il discorso sulle sue due ex colleghe. Tuttavia, rimane ancora aperta la partita con Adriana Volpe. Nonostante tutti gli scontri e le liti che anno caratterizzato il loro passato i due non si sono ancora decisi a posare l’ascia di guerra. In ogni caso, in un’intervista a Chi proprio la Volpe aveva affermato di essere molto amica della Orlando e quindi di avere un buon rapporto con lei. Dunque, quale sarà la verità? Stefania sarà davvero un’altra vittima della conduttrice di Ogni Mattina?