Adriana Volpe denuncia Magalli: “Non mollo. Mi aspetto giustizia”

La conduttrice ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera in che rapporti è con il conduttore de I Fatti Vostri e ha chiarito la sua posizione

Inarrestabile Adriana Volpe. La conduttrice di Sky ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui si è sbilancia completamente sulle sue ambizioni e progetti futuri. E ovviamente non ha disdegnato neanche di accennare all’argomento Giancarlo Magalli. La Volpe, infatti, è stata a fianco del presentatore de I Fatti Vostri ma la “maretta” tra loro non è mai stata un mistero.

Adriana Volpe ad oggi – ha raccontato al Corriere – si sente un “cavallo pazzo”, quella che sarebbe dovuta essere fin da principio. Ai microfoni della testata ha svelato che la svolta vera è propria è arrivata al Grande Fratello Vip. All’interno del reality show ha capito che poteva puntare sul proprio personaggio e soprattutto sulla libertà, senza affidarsi ad un copione già bello pronto per lei.

“La mia vita è cambiata con il Grande Fratello: lì ho capito che sapevo fare una tv senza copione, essendo me stessa; raccontando le cose come le volevo raccontare e non come altri avevano scritto per me. Ho realizzato che dovevo puntare alla libertà e che potevo essere un cavallo pazzo. Ora lo sarò: considero questa conduzione in solitaria un vero trampolino oltre che una grande sfida visto che dovrò dimostrare di saper confezionare una trasmissione quotidiana di 4 ore.”

Una riflessione che molto probabilmente rivela una silenziosa e implicita stoccata a Giancarlo Magalli. Con lui i rapporti sono ancora tesissimi. Infatti la conduttrice di Tv8 ha svelato al Corriere della Sera ulteriori dettagli sul rapporto con il suo ex compagno di trasmissione de I Fatti Vostri. Con lui ha un processo di diffamazione in corso. A questo proposito la Volpe ha sottolineato la difficoltà di lavorare con lui che, come spesso ha ribadito Adriana, ha sempre cercato di zittirla e farla stare al suo posto.

“Rispetto ad allora c’è stata un’evoluzione personale: ogni pezzo della mia vita professionale è stata importante per crescere. Ma lavorare con Giancarlo è stato molto difficile. In me rimane la voglia di un senso di giustizia che mi aspetto. Non mollo: non lo faccio per me, che ho preso un mio percorso, ma per chi arriverà dopo. Investo tempo, energie e anche soldi per la tutela del lavoro: non è possibile che se uno alza il dito per segnalare una questione seria non solo non venga ascoltato ma addirittura zittito e messo in disparte. Che si tratti di uomini o donne, non cambia.

E anche per quanto riguarda i bassi ascolti, di cui è sempre stata motivo di aspra critica, soprattutto per lo stesso Giancarlo Magalli ha dato una spiegazione che non lascia repliche:

“Abbiamo creato un appuntamento che prima non c’era e serve tempo per farsi conoscere. Non bastasse, stiamo anche vivendo il cambio di frequenze: non tutti sanno che devono ri-sintonizzare i canali. Sono pienamente consapevole di dover conquistare ogni giorno il mio pubblico ma le pagelle le leggeremo a giugno, al termine del nostro primo anno di vita”.

Adriana Volpe, cosa cambia ad Ogni Mattina

È risaputo, infatti, che Adriana Volpe condurrà Ogni Mattina in solitaria. La scelta però non è stata determinata dai bassi ascolti, su cui lo stesso Magalli perspicacemente aveva cinguettato, ma è stata fatta in merito alla proposta per Alessio Viola, al suo fianco nel programma di Tv8, di una nuova opportunità lavorativa. Allo stesso tempo, si era deciso di apportare qualche modifica ad Ogni Mattina. Tutto, quindi, è risultato in linea con i loro interessi. Al Corriere della Sera ha detto:

“Gli è stata data una bellissima possibilità: sviluppare un programma in prima serata che partirà in primavera. In parallelo, la rete aveva deciso di dare una nuova impronta al nostro programma: lasciamo le notizie alle reti ammiraglie, noi ci concentriamo su quello che significano per le persone. Sono felice per me e per Alessio: la prima serata è l’ambizione di ogni conduttore.”

A tal proposito, Adriana Volpe si sente una vera e propria maratoneta. Anche la sua ambizione è quella di arrivare alla prima serata, per il momento però si è dichiarata entusiasta di poter confezionare un programma tutto suo di 4 ore. E si sente perfettamente in grado di farlo.

“Mi considero una maratoneta: ho iniziato la mia carriera di conduttrice all’alba, con Mattino in famiglia, poi sono approdata al mezzogiorno con Mezzogiorno in famiglia, adesso vado in onda per quattro ore, fino al primo pomeriggio…quatta-quatta, quando sarò più avanti con l’età, magari arriverò al preserale… sperando di non essere troppo incartapecorita.”

Il suo obiettivo per questa nuovissima avventura in solitaria è dare positività in un anno, il 2020, in cui l’ottimismo e la leggerezza sono mancate. Sarà la sua prima volta in solitaria, infatti. Eppure Adriana Volpe ha le idee ben chiare sul taglio che vuole dare ad Ogni Mattina.