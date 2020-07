Adriana Volpe: voci di crisi coniugale e bassi ascolti, lei sbotta

Non sembrano placarsi i rumors su una presunta crisi coniugale tra l’ex co-conduttrice de ‘I Fatti Vostri’, Adriana Volpe, ed il marito Roberto Parli. Un gossip iniziato durante il Grande Fratello Vip, in seguito alla bella intesa tra la conduttrice e il suo coinquilino Andrea Denver. In tanti ricorderanno che la gieffina dovette, però, abbandonare anzitempo il gioco a causa delle gravi condizioni di salute del suocero, che dopo pochi giorni morì. Nonostante le tante smentite fatte dalla showgirl circa una presunta separazione, sono ancora in tanti a sottolineare quanto la Volpe non sembra essere tranquilla. Tra gli ultimi anche un followers della conduttrice, che commentando un recente post della Volpe su Instagram, ha sottolineato il fatto che l’ex gieffina non pare serena in questo periodo. Parole che non sono però piaciute ad Adriana.

Adriana Volpe e la presunta crisi coniugale

La popolare conduttrice in quota Tv8 sembra davvero non poterne più del gossip sul suo matrimonio e la sua vita coniugale. A confermarlo la dura replica che ha riservato al suo fan. La Volpe ha ribadito, ancora una volta, che lei sta bene ed è felice. Ma non è finita qui, perché Adriana ha proseguito piccata, consigliando al suo follower di sorridere alla vita. Stando a quanto si legge nel commento della showgirl, infatti, essere astiosi con il mondo non porta a nulla. La Volpe ha concluso la sua replica con l’hashtag #egioiasia, cosa che ha augurato a tutti, compreso al suo pungente follower.

Ascolti sottotono per Ogni Mattina

Nonostante l’impegno profuso e l’indiscutibile professionalità della Volpe e Alessio Viola alla conduzione, il nuovo programma di informazione ed intrattenimento Ogni Mattina (Tv8) stenta a decollare. Stando agli ultimi dati Auditel riportati, la trasmissione si attesta intorno all’1% di share. Risultati modesti, che hanno suscitato anche le frecciatine al vetriolo di Giancarlo Magalli. Com’è noto a molti, infatti, tra la showgirl ed il conduttore de I Fatti Vostri i rapporti sono da anni molto tesi. E nonostante il passar del tempo e la lontananza, sembra proprio che non ci sia speranza che i due facciano nuovamente pace.