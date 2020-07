Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Magalli in diretta: volano gli stracci

AGGIORNAMENTO: Magalli ha controbattuto (qui sotto la risposta)

Sembrava che ci fosse in atto una tregua tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, invece nelle ultime ore i due ex colleghi sono tornai ad attaccarsi duramente. Il nuovo botta e risposta si è consumato tra social e tv. Ieri il conduttore de I Fatti Vostri ha ironizzato sui dati di ascolto non entusiasmanti di Ogni Mattina, contenitore di Tv8 guidato proprio dalla Volpe in tandem con il giornalista Alessio Viola. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, captato il sarcasmo di Magalli, ha replicato in diretta, in apertura di trasmissione oggi 8 luglio 2020. E pensare che solo qualche mese fa Giancarlo diceva di voler chiudere, almeno mediaticamente, la querelle.

Adriana Volpe a Magalli: “Non riuscirai a zittirmi”

Nel pomeriggio di ieri, Magalli ha fatto campeggiare sui propri profili social uno 0,9% accompagnato da una faccina che faceva il gesto del dito sulla bocca. Come a dire, silenzio. Il dato è riconducibile agli ascolti di Ogni Mattina. Alcuni utenti hanno scritto al conduttore che il gesto non è stato un granché signorile. “Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta”, la replica di Giancarlo. La questione non è sfuggita alla Volpe che in apertura di programma oggi ha risposto direttamente all’ex collega de I Fatti Vostri. “Vorrei fare una replica a un messaggio, un post che Giancarlo Magalli ha scritto ieri e che oggi ha prontamente tolto”, ha esordito la Volpe affermando che in quel messaggio “c’era un gesto che dice di stare zitta”. “Caro Giancarlo – prosegue – questo gesto non me lo fai, hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi”. La conduttrice ha quindi concluso, sostenendo che Magalli, con tale presa di posizione, ha mostrato “di non avere rispetto delle persone e delle donne”. Oltre all’intervento in tv, Adriana ha scritto un post social:

La risposta di Magalli

Dagospia ha raccolto la replica di Magalli: “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano”. Giancarlo, inoltre, quanto affermato dalla Volpe, che ha imputato il calo di ascolti de I Fatti Vostri alla sua conduzione in solitaria: “Poi non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”. Infine la stoccata: “Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio”.

Magalli e Adriana Volpe, le ruggini non sono state archiviate

Non è la prima volta, come è noto, che volano gli stracci tra Adriana e Magalli. Tutto ebbe inizio con l’estromissione della Volpe da I Fatti Vostri, scelta Rai presa circa due anni fa. Dopo l’addio alla storica trasmissione di Rai Due è partita una battaglia tra i due conduttori. Battaglia che è pure finita in tribunale. Entrambi non hanno nascosto che durante la loro permanenza nel programma ci siano state frizioni e non siano mancati i rapporti tesi. La situazione pareva essersi un poco distesa alcune settimane fa, quando Magalli si disse pronto ad archiviare la vicenda definitivamente. E invece le ruggini sono ancora ben presenti e palesate. Un po’ in tv, un po’ sui social.