Volpe, crisi col marito? “Fa sorridere”, poi stoccata su Magalli-Morise

Adriana Volpe è carica come non mai per la sua nuova avventura su TV8. Il suo nuovo programma si chiama Ogni Mattina e condurrà insieme ad Alessio Viola, a partire dal 29 giugno. Reduce da un’esperienza che porterà sempre nel cuore, Adriana sente di dover ringraziare il Grande Fratello Vip soprattutto per averle permesso di essere sé stessa in televisione. Così è riuscita a conquistare l’affetto degli italiani, un affetto che adesso ha intenzione di ricambiare. Ed è proprio per poter essere sempre sé stessa che ha scelto di lavorare su TV8 e non ha accettato eventuali proposte da Rai e Mediaset. In una intervista a Il Fatto Quotidiano, infatti, ha spiegato che sulle reti Rai c’è una linea editoriale ben precisa essendo canali governativi. Lo stesso accade a Mediaset, in cui ci sono altrettante linee ben precise. La Volpe ha aggiunto che questo non accade su TV8, dove non ci sono condizionamenti e c’è più libertà di fare intrattenimento e di fare informazione in modo più vero. Per lei quindi è una grande occasione per essere sé stessa e libera, per questo il suo entusiasmo è alle stelle per Ogni Mattina.

Adriana Volpe, cosa pensa dell’addio di Roberta Morise ai Fatti Vostri: “Facciamoci due domande”

Nella stessa intervista, però, non poteva mancare la domanda su Roberta Morise, che ha lasciato I Fatti Vostri. Dopo Adriana Volpe nessuna è riuscita a resistere per più anni tra i conduttori, ma cosa ne pensa lei? La conduttrice è stata molto sincera nel dire che non sa se ha lasciato lei un vuoto oppure la domanda da porsi è un’altra. Si è domandata infatti come mai cambia sempre la figura femminile e mai quella maschile. “Proprio in un momento in cui in giro ci sono tanti giovani che hanno qualità professionali, autorevolezza e autorità. […] Ma non capisco, svecchi un programma mandando via una 30enne? Facciamoci due domande”, queste sono state le sue parole. Secondo la Volpe, insomma, il voler rinnovare I Fatti Vostri, come viene spesso detto quando si cambia la conduttrice donna, potrebbe non essere solo una casualità. Insomma, ha fatto delle insinuazioni sul ruolo di Magalli in questi continui cambi di co-conduttrici, e non sarebbe nemmeno la prima volta che lo fa.

Adriana Volpe e Roberto Parli, la conduttrice parla dei gossip sul suo matrimonio

E dopo il lavoro, spazio al gossip. Adriana Volpe ha risposto alla domanda sulla crisi tanto chiacchierata col marito Roberto Parli, di cui si parla un giorno sì e l’altro pure. Lei è consapevole di essere sotto i riflettori e che per questo è spesso protagonista della cronaca rosa. Sa che può succedere e non ne è infastidita. C’è però una cosa che non le torna su questi pettegolezzi. Queste le sue parole: “Per 14 anni ho vissuto con Roberto una relazione a distanza perché spesso lui è per lavoro in Francia o in Svizzera. Ora che siamo più vicini e con nostra figlia ci siamo trasferiti a Milano parlano di crisi… Mi fa un po’ sorridere questa cosa”. Insomma, Adriana Volpe e suo marito hanno sempre vissuto una relazione a distanza ma mai nessun gossip è saltato fuori sul loro matrimonio. Adesso invece ne saltano fuori in continuazione, nonostante lei e sua figlia si siano avvicinate ai posti in cui vive Parli.

Gf Vip, Adriana Volpe: nessuna crisi col marito Roberto Parli, superate le incomprensioni per Denver

Infine, Adriana ha ribadito che Denver non ha alcuna responsabilità. Alcuni episodi nella Casa hanno infastidito il marito ma nulla di insuperabile. Hanno chiarito e sono ripartiti, per cui non c’è alcuna crisi matrimoniale in corso. Tra l’altro in tanti anni di relazione non hanno mai avuto crisi di coppia, ha aggiunto ancora. Tuttavia è normale che possano esserci incomprensioni dopo anni di matrimonio e dopo il Gf Vip ne hanno avute anche loro. L’obiettivo comune rimane sempre proteggere la figlia.