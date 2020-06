Roberta Morise, addio a I Fatti Vostri. Parla Magalli: lo sfogo

Pochi giorni fa è trapelata la notizia che Roberta Morise non sarà confermata a I Fatti Vostri. Immediatamente sono partite le congetture sulle cause che hanno portato la Rai a una simile scelta e qualcuno ha pensato che dietro alla decisione ci sia stato lo zampino di Giancarlo Magalli. Il conduttore, nelle scorse ore, ha risposto a chi ha dipinto sulla stampa degli scenari che lo riguardavano, specificando che lui non ha proprio nulla a che fare con la scelta di Viale Mazzini sulla conduttrice. Anzi Magalli ha rimarcato la sua amicizia con la donna e il suo dispiacere nel non averla più al suo fianco nella prossima stagione. La sua presa di posizione è giunta attraverso un post veicolato su Facebook in cui ha usato parole forti per coloro che si sono permessi di insinuare un suo coinvolgimento sulla faccenda.

Samanta Togni al posto di Roberta Morise a I Fatti Vostri: lo spiffero

“Bugiardi e ingannatori”. Magalli non usa mezzi termini riferendosi a quelle testate che hanno insinuato che ci sia lui dietro all’addio di Roberta. Dall’altro lato ha parlato di una “amicizia” con la collega oltre al suo “dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno”. Sostituzione, rimarca Giancarlo, che non è stata assolutamente voluta da lui. “Bugiardi e infami”, chiosa ancora, dando sfogo a tutto il suo disappunto. Al di là della polemica, è dunque certo che la Morise lascerà la storica trasmissione di Rai Due. Le ultime indiscrezioni vogliono Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle, al suo posto.

Più Donna si conferma uno degli pseudo siti giornalistici acchiappaclic più bugiardi e ingannatori. Sapendo della mia… Gepostet von Giancarlo Magalli am Donnerstag, 18. Juni 2020

Magalli e Adriana Volpe, storia di dissapori

Il can can attorno a Magalli è cominciato quando Adriana Volpe lo ha attaccato a più riprese, individuando in lui la causa della conclusione della sua esperienza a I Fatti Vostri. Dal canto suo il conduttore non ha negato che con la trentina non ci sia stato del buon feeling negli anni in cui hanno lavorato assieme. Di recente Magalli ha dichiarato di voler definitivamente chiudere la vicenda, almeno a livello mediatico. Per la Volpe sono giunte delle scuse pubbliche, ma, a quanto sembra, non private. La diretta interessata ha infatti detto di essere ancora in attesa di una chiamata personale.