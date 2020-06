Samanta Togni a I Fatti Vostri: retroscena sulla sostituzione della Morise

Rivoluzione a I Fatti Vostri, cast nuovo per la prossima stagione: Samanta Togni pronta per prendere il posto di Roberta Morise? Le ultime news

Novità in vista per la prossima edizione de I Fatti vostri. Il cast dello show di Rai 2 subirà un vero e proprio stravolgimento. Un fulmine a ciel sereno: la squadra scelta per la trasmissione sembrava funzionare e invece pare che, stando a quanto ha riportato stamattina TvBlog, ci sia la volontà di cambiare le carte in tavola. Il nome che ha colpito più di tutti è sicuramente quello di Roberta Morise, con la quale Magalli aveva instaurato un rapporto solido e complice. Ma chi prenderà il suo posto? Secondo gli ultimi aggiornamenti di TvBlog, in pole position ci sarebbe Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le stelle, molto apprezzata e stimata dal direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo. Sarà lei il volto femminile che affiancherà Giancarlo Magalli? Sicuramente ne sapremo di più quando verranno presentati i nuovi palinsesti del servizio pubblico.

Roberta Morise lascia I Fatti Vostri, Samanta Togni alla conduzione con Magalli?

Rivoluzione nel mezzogiorno di Rai 2. I Fatti Vostri è stato confermato, vedremo alla conduzione ancora una volta Giancarlo Magalli. Non sembra però aver lo stesso destino la squadra che lo ha affiancato fin ora. L’intenzione di Di Meo sarebbe quella di portare una ventata di freschezza al programma, magari partendo proprio dal cast. E così, dopo la soffiata di TvBlog, nelle ultime ore sono state avanzate varie ipotesi su chi fosse la donna che avrebbe rimpiazzato la Morise. Si è fatto il nome di Stefania Orlando (supposizione smentita dalla stessa Orlando qualche ora fa su Twitter), Veronica Maya e Elisa Silvestrin. Fino a poco fa era proprio quest’ultima colei che avrebbe dovuto spuntarla su tutte per il posto lasciato dalla showgirl calabrese. Invece, stando agli ultimi aggiornamenti, sarebbe proprio Samanta Togni ad essere la favorita.

I Fatti Vostri, tutte le novità della nuova edizione

Dopo il probabile addio di Roberta Morise, è stato segnalato anche quello dell’orchestra di Demo Morselli, forse sostituito dall’orchestra Palatresi e la voce di Graziano Galatone. Aria di grandi cambiamenti dunque alla Rai: nel pomeriggio di Rai 1, ad esempio, dopo l’addio di Caterina Balivo, Serena Bortone avrà il compito di sostituire la conduttrice napoletana con un format nuovo. Per non parlare poi della chiusura definitiva de La Prova del Cuoco, dove al suo posto tornerà Antonella Clerici con Casa nel Bosco.