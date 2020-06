Vieni da Me, ecco il programma sostituto: titolo, dettagli e conduttrice

Vieni da Me, ecco la trasmissione sostituta su Rai Uno: titolo, dettagli, conduttrice e orario allungato (all’interno ci sarà Il Paradiso delle Signore, La Vita in Diretta si accorcia)

Dopo l’addio al pomeriggio di Rai Uno di Caterina Balivo, il servizio pubblico ha lavorato per colmare il vuoto lasciato dal programma ‘Vieni da Me’, show cucito a pennello sulla conduttrice campana. E pare che negli ultimi giorni si sia trovata la quadra per definire il palinsesto della rete ammiraglia Rai per la prossima stagione televisiva. Al posto della Balivo arriverà Serena Bortone, giornalista e guida di Agorà (Rai Tre), con la trasmissione ‘Ogni mondo è paese’. A renderlo noto è TvBlog, che riguardo al titolo del nuovo show fa sapere che salvo ripensamenti dell’ultimo minuto non dovrebbe essere cambiato. Inoltre il noto portale offre altri dettagli del contenitore inedito.

Il Paradiso delle Signore in onda all’interno del contenitore

Il nome di Serena Bortone era già circolato nei giorni scorsi. Ora sembra certo il suo trasloco da Rai Tre a Rai Uno. Ma come è stato pensato ‘Ogni mondo è paese’? Da quel che è trapelato fino ad ora sarà piuttosto differente rispetto a Vieni da Me. Innanzitutto dovrebbe essere assai più corposo, iniziando alle 14.00 e finendo alle 17:15 circa. Ciò significa che andrà ad erodere una parte dell’attuale ‘La Vita in Diretta’. Per quel che riguarda l’organizzazione, sarà suddiviso in tre parti: la prima si concentrerà sulle interviste, la seconda (intorno alle 15.00) darà spazio a degli approfondimenti relativi all’informazione e la terza, dopo il notiziario flash, narrerà il Bel Paese. Nelle oltre tre ore di diretta troverà spazio anche Il Paradiso delle signore.

L’addio di Caterina Balivo

Per settimane si sono rincorsi i rumors che vedevano Caterina Balivo lontana da Vieni da Me. Rumors che hanno poi trovato conferma. La conduttrice, alla fine della stagione del talk, ha ufficializzato il suo addio al programma, specificando che la conclusione dell’avventura televisiva è stata una sua decisione personale e non aziendale. Si mormora che Caterina punti a collocarsi in uno spazio in prima serata oppure a impegnarsi per una trasmissione del weekend, meno pesante e pressante rispetto a un appuntamento quotidiano. Non resta che capire come si evolverà la vicenda.