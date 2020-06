Balivo: l’addio è legato al passato, passaggio a Mediaset? La risposta

Caterina Balivo a Tv Talk parla in modo approfondito del suo addio a Vieni da me

I riflettori sull’addio di Caterina Balivo a Vieni da me non si sono ancora spenti. La conduttrice ha deciso di lasciare il programma pomeridiano di Rai 1 dopo due anni di grandi soddisfazioni, per questo qualcuno ancora non riesce a capire i motivi del suo addio. Insomma, perché lasciare un programma che funziona e che è molto seguito? La risposta, chiara ed esaustiva, è arrivata oggi a Tv Talk. La Balivo è stata ospite della puntata di sabato 6 giugno e Massimo Bernardini ha subito tagliato la testa al toro domandando alla sua ospite perché ha deciso di mollare Vieni da me. Caterina ha lasciato intendere che il suo non è stato tanto un addio a Vieni da me in quanto Vieni da me, ma al pomeriggio della televisione. Evidentemente sogna nuove avventure in altre fasce orarie.

Vieni da me chiude, Caterina Balivo: “Se Festa Italiana non fosse stato interrotto in maniera così brusca…”

La Balivo a Tv Talk infatti ha spiegato di amare molto le sfide e Vieni da me è nato così. Il programma è iniziato due anni fa quasi controcorrente e la conduttrice è molto felice di aver raggiunto diversi obiettivi e lavorando con una squadra meravigliosa. Le soddisfazioni insomma sono state molte per lei ed è molto contenta di aver fatto questo grande lavoro. “Penso di non avere più quella energia per fare un altro anno di Vieni da me. Per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo”, ha però aggiunto. Ha precisato di non essere affatto affaticata, anzi ha molta voglia di lavorare, più di prima. Il punto sembra essere il pomeriggio: lavora infatti da anni e anni in questa fascia oraria e nel suo discorso è tornata indietro nel tempo fino a Festa Italiana. Su questo programma ha rivelato: “Ecco vedi, se Festa Italiana non fosse stato interrotto in maniera così brusca nel 2010 probabilmente non mi sarei mai posta il problema di lasciare un programma sul più bello”.

Caterina Balivo parla del suo sostituto nel pomeriggio di Rai 1

Sembra quindi che la chiusura di Festa Italiana le abbia dato il coraggio di lasciare oggi Vieni da me. Se non le avessero chiuso quel programma, probabilmente sarebbe andata in onda anche a settembre nel pomeriggio di Rai 1. Al suo posto potrebbe arrivare un uomo tra Marco Liorni, Pierluigi Diaco o Grieco, anche se nelle ultime ore si parla di una donna. A proposito del suo sostituto, la Balivo ha detto che non sarebbe in grado di fare un nome. Ha però dato dei consigli a chi verrà: “Spero soltanto che quella fascia possa tenere un pubblico femminile importante come è stato in questi anni, perché è una fascia importante. Bisogna strizzare l’occhio al pubblico femminile. È una fascia difficile, in bocca al lupo a chi la prenderà”.

Caterina Balivo, possibile passaggio a Mediaset? La risposta della conduttrice

Infine, la risposta su una eventuale proposta da Mediaset. Accetterebbe di lasciare la Rai? “Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai. Non escludo però nulla al momento”. Ha però aggiunto di essersi trovata molto bene con il direttore di Rai 1 Coletta e che quindi le piacerebbe poter fare un nuovo progetto con lui. Rimanendo in Rai, quindi.