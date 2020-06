Vieni da Me, ecco il programma e la conduttrice al posto della Balivo

Ecco il programma e la conduttrice che sostituiranno Vieni da Me e Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno: fumata bianca a Viale Mazzini

L’1 luglio la Rai svelerà i palinsesti della prossima stagione televisiva e uno dei tasselli più importanti dell’anno che verrà è quello riguardante il programma che andrà a sostituire Vieni da Me, trasmissione condotta per un biennio da Caterina Balivo la quale ha scelto di lasciare lo show per puntare a nuove esperienze. Ebbene, secondo quello che scrive Tv Blog, a Viale Mazzini hanno già deciso come rimpiazzare il vuoto venutosi a creare nel pomeriggio di Rai 1: sarà Serena Bortone, attualmente impegnata su Rai 3 con Agorà, a prendere il posto della conduttrice di Aversa.

Serena Bortone subentra a Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai Uno: il retroscena

L’indiscrezione racconta che, dopo una lunga serie di discussioni, i vertici Rai avrebbero scelto la Bortone. Naturalmente non sarà più riproposto Vieni da Me, bensì un programma pensato appositamente per la giornalista proveniente da Agorà. Tv Blog dà indiscrezioni anche su questo tema parlando di una sorta di David Letterman show in salsa italiana. La trasmissione dovrebbe trattare i temi caldi del giorno affidandosi a una conduzione frizzante e al passo con i tempi. Se i rumors saranno confermati, sarebbe la prima volta per la Bortone sulla rete ammiraglia Rai. Per quel che invece riguarda il palinsesto pomeridiano della prima rete non dovrebbe cambiare nulla: dopo lo show della Bortone ci sarà Il Paradiso delle signore, il Tg1 e a seguire La Vita in Diretta che al momento vede la quasi certa riconferma di Alberto Matano. Altro discorso per Lorella Cuccarini. La showgirl, secondo gli ultimi spifferi, non sarà più al timone del talk.

L’addio a Vieni da Me di Caterina Balivo

Durante l’ultima puntata di Vieni da Me, andata in onda venerdì 29 maggio 2020, Caterina Balivo ha confermato ciò che era nell’aria da giorni: l’addio al programma. La conduttrice ha poi precisato via social che tale scelta è dipesa da lei e non dall’azienda. La moglie di Guido Maria Brera ha fatto inoltre intendere di puntare a un nuovo tipo di avventura televisiva che non contempli un impegno quotidiano. Si parla di una prima serata o di una trasmissione nel week end.