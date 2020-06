Lorella Cuccarini non confermata a La Vita in Diretta: il gossip

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini non confermata, il gossip

Continuano a rincorrersi i rumors in casa Rai circa i protagonisti dei programmi della prossima stagione televisiva. Una delle trasmissioni più ambite è la Vita in Diretta che attualmente è condotta dal tandem formato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Secondo quanto fa trapelare Dagospia, la riconferma per la showgirl non ci sarà. Il portale esperto di intrighi e retroscena di palazzo afferma che a Viale Mazzini è in corso un processo di ‘de-sovranizzazione’, in riferimento a quelle figure che sono sbarcate nel servizio pubblico dopo l’entrata in scena del governo a tinte gialloverdi, vale a dire quello stipulato sul patto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Quell’esecutivo, come è noto, è poi naufragato, dando vita al Conte-Bis, supportato dai pentastellati e dal Partito Democratico. E ora, che è tempo di bilanci e nuove partenze, coloro che sono entrati in ‘quota’ Lega potrebbero trovarsi appiedati. Oltre alla Cuccarini anche Roberto Poletti dovrebbe lasciare mamma Rai, rende sempre noto Dagospia.

La Vita in Diretta: il futuro di Matano e di Lorella

Se gli spifferi danno sicura la partenza di Lorella Cuccarini, dall’altro lato non rivelano chi potrebbe insediarsi al suo posto. Chi invece può dormire sonni tranquilli è Alberto Matano. L’ex mezzo busto del Tg Uno dovremmo ritrovarlo al timone della prossima stagione de La Vita in Diretta. Per lui si parla anche di altri programmi. D’altra parte Matano, negli ultimi anni, si è imposto come volto gentile, pacato e giovane a Viale Mazzini. E i vertici hanno tutta l’intenzione di continuare a puntare su di lui. Rimane invece aperto il capitolo conduttori per la versione estiva del programma del pomeriggio di Rai Uno. Naufragata l’ipotesi Ambra Angiolini, nei giorni scorsi si sono profilati due nomi…

La Vita in Diretta Estate: spuntano i nomi di Andrea Delogu e Marcello Masi

Sulla versione estiva del programma, che seguirà quella ‘classica’ – la quale chiuderà i battenti il 28 giugno 2020 -, si sono sprecate le indiscrezioni relative alla scelta dei conduttori. A un certo punto aveva preso quota il nome di Ambra Angiolini. La diretta interessata si è però affrettata a smentire i rumors che alla fine, negli ultimi giorni, puntano su due nomi: quello della frizzante Andrea Delogu e quello di Marcello Masi.