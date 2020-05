La vita in diretta estate: ora spunta il nome di Andrea Delogu

La vita in diretta estate 2020: Andrea Delogu nuova conduttrice?

Fervono i preparativi per la nuova edizione de La vita in diretta estate. Rispetto agli scorsi anni, però, la versione estiva dell’infotaiment non partirà prima del prossimo luglio. In queste settimane si sta scegliendo la nuova coppia di conduttori: dopo il no di Ambra Angiolini si è parlato di Laura Chimenti, la bionda giornalista del Tg 1 vista pure al Festival di Sanremo di Amadeus. Ora ecco spuntare un nuovo nome: quello di Andrea Delogu, conduttrice e speaker radiofonica ma pure moglie dell’attore Francesco Montanari. Secondo Tv Blog la Delogu sarebbe in lizza per condurre in coppia con Marcello Masi, giornalista e attuale conduttore di Linea Verde Life.

In pole position Andrea Delogu e Marcello Masi

“Secondo le ultime notizie, dopo una lunga discussione interna con una lunga lista di candidate per questo ruolo è stata scelta Andrea Delogu che affiancherà dunque nei mesi di luglio ed agosto Marcello Masi alla conduzione del celebre rotocalco quotidiano che settembre cambierà profondamente volto con probabilmente una conduzione unica”, fa sapere Tv Blog. La conferma arriverà nei prossimi giorni: mentre per quanto riguarda l’edizione invernale è probabile che resti nelle mani di Alberto Matano, presentatore in carica con Lorella Cuccarini.

Chi è la conduttrice e speaker Andrea Delogu

Classe 1982 Andrea Delogu è una conduttrice e scrittrice. Negli ultimi anni, tra i tanti impegni, ha condotto Indietro tutta! 30 e lode e Dance Dance Dance. Dal 2016 è sposata con l’attore Francesco Montanari, noto per la parte del Libanese in Romanzo Criminale-La Serie.