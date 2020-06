Casa nel Bosco di Antonella Clerici: anticipazioni, ospiti e come sarà

By

Antonella Clerici ritorna in Tv con Casa nel Bosco: prime importanti anticipazioni sul programma di cucina del mezzogiorno di Rai 1

Casa nel Bosco è il nuovo programma di Antonella Clerici, che troverà la sua collocazione nel mezzogiorno di Rai 1. Una ventata d’aria fresca? Non proprio, considerato che la conduttrice ritornerà al suo vecchio amore: quello per la cucina! E, con lei, ritorneranno in Tv volti storici de La Prova del Cuoco, la trasmissione che la Clerici ha saputo rendere grande: certamente ricorderete Anna Moroni, che potrebbe diventare una presenza fissa di Casa nel Bosco, ricucendo così quel rapporto lavorativo che si era sgretolato a seguito del cambio di conduzione de La Prova del Cuoco (Elisa Isoardi aveva preso il posto da conduttrice senza però ottenere il suo stesso successo).

Come sarà Casa nel Bosco e il nome è stato confermato? Ultimi aggiornamenti

I telespettaori Rai amano Antonella, ecco perché è stato pensato un altro programma cucito su misura su di lei. DavideMaggio.it – che ha lanciato le prime anticipazioni su Casa nel Bosco – ha fatto sapere che la nuova trasmissione sarebbe stata ideata dalla stessa conduttrice. Ora una domanda sorge spontanea: come sarà Casa nel Bosco? Prima di tutto, bisogna dire che il nome del programma pare essere confermato (non ci dovrebbero essere futuri cambiamenti); dopodiché, si può passare alla struttura della trasmissione, che è stata divisa in ben tre parti. Dettagli decisamente importanti, dopo aver conosciuto le prime curiosità.

Struttura, ospiti della Casa nel Bosco e dov’è stato girato

Casa nel Bosco di Antonella Clerici è diviso in tre parti: nella prima parte, si parlerà dei vari alimenti, dei prodotti della terra ed è stata interamente registrata nell’ormai celebre orto (protagonista di diverse stories Instagram della conduttrice) Clerici-Garrone di Arquata Scrivia; nella seconda parte, la Clerici passerà alla cucina e farà delle interviste a personaggi famosi e non (tutto questo durerà all’incirca 40 minuti); la terza e ultima parte (girata negli studi di Roma) sarà quella dedicata ai collegamenti della conduttrice con chef famosi e volti noti de La Prova del Cuoco (quando la conduceva lei), come l’intramontabile Anna Moroni… risentiremo dunque il famoso “Antonellina”. Ci era mancato!