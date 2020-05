Casa nel bosco, nuovo programma Clerici del mezzogiorno: primi dettagli

Casa nel bosco al posto de La prova del cuoco: i primi dettagli sul nuovo programma di Antonella Clerici

Casa nel bosco è il nome provvisorio del nuovo programma di Antonella Clerici. La conduttrice tornerà in onda nella fascia oraria che la farà entrare nelle case degli italiani mentre preparano il pranzo. Sì, Antonella Clerici tornerà in onda con un programma del mezzogiorno: dopo le prime voci di corridoio, oggi è arrivata un’ulteriore conferma. Tv Blog ha infatti parlato delle trattative in corso per riportare la Clerici al mezzogiorno di Rai 1 e ha anticipato anche il possibile nome del programma. Si chiamerà Casa nel bosco perché dovrebbe andare in onda, come già trapelato, dalla casa della conduttrice che è immersa nel bosco in Piemonte. Il nome è ancora provvisorio, come vi abbiamo già detto poc’anzi, ma renderebbe al meglio l’idea. Blogo fa sapere che il programma è stato fortemente voluto da Antonella e che le trattative sono in corso.

Casa nel bosco è il nuovo programma di Antonella Clerici, trattative in corso

In questi giorni le riunioni tra la Rai e la Stand by me, società che dovrebbe occuparsi di Casa nel bosco, si susseguono freneticamente. L’obiettivo sarebbe quello di contenere i costi, ma le parti starebbero lavorando all’unisono e senza opposizioni. Tutti quindi vorrebbero portare a casa il progetto e fare il programma. C’è ancora un po’ di tempo fino a settembre, visto che il nuovo programma di Antonella Clerici dovrebbe andare in onda proprio nella nuova stagione televisiva, per cui ne scopriremo di più nei prossimi mesi. Casa nel bosco dovrebbe prendere a tutti gli effetti il posto de La prova del cuoco, che andrà in pausa dalla prossima stagione. Elisa Isoardi ha preferito ignorare queste voci per ora, ma visto che sono sempre più insistenti e che si parla già del nuovo programma che sostituirà La prova del cuoco pensiamo non siano più solo voci.

Antonella Clerici torna in onda nel mezzogiorno di Rai 1: le news sul programma

Antonella Clerici in Casa del bosco non parlerà solo di cucina comunque e andrebbe in onda dal lunedì al venerdì. Ci saranno anche lunghe e piacevoli chiacchierate con la conduttrice su vari argomenti di interesse per il pubblico. E dato che dovrebbe andare in onda da casa Clerici, possiamo immaginare che ci sarà un clima il più familiare possibile.