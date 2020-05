Elisa Isoardi commenta la chiusura de La prova del cuoco: le sue parole

La prova del cuoco, Elisa Isoardi risponde alle domande sull’eventuale addio al programma

La prova del cuoco chiude? È arrivato il commento di Elisa Isoardi, che però non è ancora pronta a fare i conti con questo addio. Il programma portato al successo da Antonella Clerici potrebbe non tornare nella nuova stagione televisiva, ma fino a notizie ufficiali si tratta pur sempre solo di gossip. Ed è proprio per questo, forse, che la Isoardi non si è sbilanciata più di tanto. Qualche giorno fa comunque Dagospia ha annunciato l’arrivo di un nuovo programma proprio della Clerici e sempre a base di cucina, ma non solo. La fascia oraria che andrebbe a occupare questa nuova trasmissione di Antonellina è proprio quella attualmente impegnata da La prova del cuoco. Da qui la voce di una ipotetica chiusura della trasmissione condotta da Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi, le parole della conduttrice su possibile addio a La prova del cuoco: “Contano decisioni ufficiali”

La conduttrice è stata raggiunta da Repubblica – come riportato da BubinoBlog – ha commentato la possibilità di dire addio a La prova del cuoco. Queste le sue parole: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere”. Dunque la Isoardi al momento ignora ciò che si mormora su La prova del cuoco, o forse non è pronta ad accettare una chiusura del programma a cui si è molto affezionata. “Anzi vorrei ringraziare il direttore di Rai1 Stefano Coletta perché ci vuole coraggio nell’affrontare una programmazione in una situazione inedita”, ha detto alla vigilia del suo ritorno su Rai 1 dopo il lockdown.

Elisa Isoardi: “Ultima stagione de La prova del cuoco? Continuerei sorridendo fino all’ultima puntata”

Tuttavia, nel caso in cui dovesse essere ufficiale la chiusura de La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha le idee chiare su come affronterebbe le ultime puntate. Nell’intervista infatti ha aggiunto: “Anche se davvero fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”.