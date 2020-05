La Prova del Cuoco addio: al suo posto il nuovo programma della Clerici

Antonella Clerici prende il posto di Elisa Isoardi: La Prova del Cuoco cancellata

Lo aveva già anticipato Dagospia lo scorso 2 aprile: la Rai fa fuori dai suoi palinsesti La Prova del Cuoco. I preparativi per la prossima stagione televisiva sono già ad un buon punto: ecco che nelle ultime ore, sempre il medesimo portale annuncia quel che sarà il futuro della sua conduttrice, Elisa Isoardi. Sembra che per la donna non ci sia nulla in ballo se non la futura partecipazione come concorrente nella prossima edizione di Ballando Con le Stelle. Al posto della Isoardi farà il suo ritorno in tv Antonella Clerici: la donna non tornerà al timone de La Prova del Cuoco come ipotizzato giorni fa, bensì con un programma tutto nuovo. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Antonella Clerici torna in tv: il nuovo programma

La presentatrice, dopo aver lasciato l’impegno quotidiano de La Prova del Cuoco per dedicarsi ad alcuni impegni serali, si è ritrovata in breve tempo senza nessuna trasmissione da condurre. Stando a quanto si legge su Dagospia, Antonella tornerà “nella storica fascia del mezzogiorno con nuovo programma a base di cucina, talk e interviste. La nuova trasmissione potrebbe andare in onda nel bosco di casa Clerici-Garrone, cosa che per assurdo porterebbe a una riduzione dei costi, ma prende piede anche l’ipotesi di uno studio alla Rai di Torino”.

La conferma a Domenica In

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”, dichiarava la donna a Domenica In nella puntata in onda su Rai Uno domenica 10 maggio.