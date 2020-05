Antonella Clerici torna in tv a settembre: promessa al compagno Vittorio

Antonella Clerici annuncia il suo ritorno in tv a Domenica In di Mara Venier

Antonella Clerici sta per tornare in tv. Dopo un anno lontana dal piccolo schermo, se non per qualche ospitata e una breve apparizione a Sanremo 2020, la conduttrice sta per riavere uno spazio tutto suo. La 57enne l’aveva già annunciato qualche settimana fa a Porta a Porta di Bruno Vespa, ora ha fornito qualche dettaglio in più a Mara Venier a Domenica In. La Clerici, che ha lasciato di propria volontà La prova del cuoco ma che è stata fatta fuori dai palinsesti televisivi della stagione in corso pur avendo un contratto regolare, ha confidato alla collega che sta lavorando ad un inedito progetto con il nuovo direttore di rete Stefano Coletta.

Antonella Clerici tornerà a settembre su Rai 1 con un suo programma

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”, ha dichiarato Antonella Clerici a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 10 maggio. La bionda presentatrice ha poi parlato a lungo di Vittorio Garrone, l’uomo che le ha cambiato la vita. Dopo due divorzi e tante relazioni che hanno lasciato l’amaro in bocca, Antonellina è praticamente rinata accanto all’imprenditore.

La promessa di Antonella Clerici al compagno Vittorio Garrone

“Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono stati anche i figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato. È stata una fortuna. Sono convinta che non lascerò mai Vittorio, invecchierò con lui“, ha ammesso Antonella Clerici. Dichiarazioni che suonano come una promessa; una promessa d’amore che la presentatrice è pronta a mantenere.