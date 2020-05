La prova del cuoco torna il 25 maggio ma il futuro di Elisa Isoardi è incerto

Quando torna La prova del cuoco con Elisa Isoardi? Lunedì 25 maggio 2020

Finalmente inizia la fase 2 anche per La prova del cuoco. Lunedì 25 maggio, al consueto orario delle 12, ripartirà il programma culinario condotto da Elisa Isoardi. Una data certa dopo tanti gossip e malelingue. La conduttrice piemontese lo ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni, non nascondendo però l’incertezza sul suo futuro professionale. Negli ultimi mesi, infatti, il format non ha raggiunto gli ascolti sperati e da tempo si parla di una soppressione. Non solo: si vocifera insistentemente di un ritorno di Antonella Clerici, che ha ideato e reso popolare lo show, ma con una formula diversa. Indiscrezioni che la Isoardi si è limitata a commentare in questo modo: “Sono pronta a ripartire il 25 maggio. Questo ritorno è l’unica certezza del momento!”.

Elisa Isoardi parla del ritorno de La prova del cuoco

“Come ce ne siamo andati, tenendoci tutti a distanza di sicurezza, così torneremo, con pochissime persone in studio e senza pubblico. Ma in questo momento ci sembrava prematuro pensare a qualcosa di diverso. Sicuramente cercheremo di far parlare tante realtà che in qualche modo ruotano attorno al programma, come allevatori e agricoltori di quelle imprese familiari che in questo periodo hanno sofferto e soffrono di più”, ha spiegato Elisa Isoardi, che ha trascorso gran parte della quarantena con una zia di 87 anni.

Tanta incertezza sul futuro professionale di Elisa Isoardi

Ad oggi non è chiaro se La prova del cuoco sarà riconfermata il prossimo settembre e se ritroveremo Elisa Isoardi dietro i fornelli. In questi giorni i dirigenti Rai sono al lavoro per organizzare al meglio la nuova stagione televisiva.