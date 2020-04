Elisa Isoardi, quarantena da single: con Alessandro è finita

Elisa Isoardi non è più fidanzata: la conduttrice è in quarantena con zia e cane

Anche Elisa Isoardi ha voluto raccontare come sta affrontando questo difficile periodo della quarantena. La conduttrice de La prova del cuoco ne ha parlato a Un giorno da pecora, il programma radiofonico in onda ogni giorno su Rai Radio 1. Tra un aneddoto e una confessione la presentatrice ne ha approfittato per fare chiarezza sulla sua vita privata: è ufficialmente single. Dunque, come sussurravano i gossip dell’ultimo periodo, Elisa non è più impegnata con Alessandro, il produttore con il quale ha vissuto una bella, seppur breve, storia d’amore. Una relazione nata dopo l’addio della Isoardi a Salvini. Ma, pure questa volta, non è andata bene alla 37enne, che spera presto di mettere su famiglia.

Elisa Isoardi è in quarantena a Roma e lavora molto sui social network

“La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma”, ha dichiarato Elisa Isoardi a Un giorno da pecora. “Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat”, ha aggiunto. “Sono single”, ha puntualizzato. La liaison con Alessandro – produttore e imprenditore milionario – è così giunta al capolinea.

La prova del cuoco, Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv a maggio

Intanto Elisa Isoardi si prepara a tornare in tv: secondo le indiscrezioni La prova del cuoco riprenderà a maggio e andrà in onda, su Rai Uno, fino alla fine di giugno. Il cooking show è stato sospeso lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus.