Vieni da me, L’Eredità, La prova del cuoco pronti a tornare in tv

Programma Rai e Coronavirus: quando tornano in onda Caterina Balivo, Elisa Isoardi e Flavio Insinna

Anche in tv si comincia a pensare ad una fase 2 dopo l’emergenza Coronavirus. Stando a quello che riporta Tv Blog a breve – ovvero tra la fine di aprile e gli inizi di maggio – riprenderanno alcuni dei programmi che sono stati sospesi di recente su Rai Uno. Stiamo parlando de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, Vieni da me di Caterina Balivo e L’Eredità con Flavio Insinna. Quest’ultimo è andato regolarmente in onda con le repliche ma è tempo di puntate inedite. Che, a quanto pare, potranno essere registrate con le dovute distanze. Un po’ come sta accadendo a Uomini e Donne: Maria De Filippi ha progettato un format inedito, con regole nuove, per garantire ancora una volta gli ascolti di successo del pomeriggio di Canale 5.

A fine giugno parte su Rai Uno il palinsesto estivo

A quanto pare Vieni da me, La prova del cuoco e L’eredità andranno in onda fino alla fine di giugno. Poi si lascerà spazio al palinsesto estivo di Rai Uno. Con le edizioni estive di Unomattina e La vita in diretta (al momento in cui scriviamo non sono ancora noti i nomi dei conduttori). Il quiz show di Flavio Insinna sarà sostituito durante la bella stagione, come accaduto negli ultimi anni, da Reazione a catena. Condotto, per la seconda volta consecutiva, da Marco Liorni. Finirà un po’ prima Storie Italiane: l’ultima puntata di questa stagione è fissata a venerdì 29 maggio, una chiusura anticipata dovuta alla gravidanza di Eleonora Daniele, che partorirà a giugno la piccola Carlotta.

Partono le repliche de Il Paradiso delle Signore 4

Intanto a causa del Covid-19 è costretto a fermarsi Il Paradiso delle Signore. Per via della pandemia la troupe non è riuscita a girare gli ultimi episodi della quarta stagione. Da lunedì 27 aprile partiranno così le repliche mentre gli sceneggiatori sono già al lavoro per la nuova, confermata, quinta stagione.