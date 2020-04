Fino a quando va in onda Il Paradiso delle Signore: fino a venerdì 24 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore come Grey’s Anatomy. La quarta stagione della soap opera di Rai Uno è costretta a chiudere in anticipo. A causa dell’emergenza Coronavirus la troupe non è riuscita a girare le ultime puntate della serie, quelle che sarebbero dovute andare in onda nel mese di maggio. Dunque gli episodi inediti ci terranno compagnia per altre due settimane: l’ultima puntata è fissata a venerdì 24 aprile. Le storie di questa stagione continueranno nella prossima – che tornerà in onda appena sarà possibile – già confermata da tempo grazie agli ottimi ascolti raggiunti nell’ultimo anno. Come fatto sapere dalla Rai in una nota stampa gli sceneggiatori sono già a lavoro per scrivere il futuro dei personaggi.

Da lunedì 27 aprile su Rai Uno le repliche de Il Paradiso delle Signore

Da lunedì 27 aprile su Rai Uno, sempre alle 15.40, ripartiranno le repliche de Il Paradiso delle Signore. Non si ripartirà dalla prima stagione, come sognavano i fan, bensì dalla prima puntata di questa stagione, che è la quarta. Rivedremo quindi l’arrivo dei fratelli Angela e Marcello a Milano, l’addio di Nicoletta a Riccardo e il matrimonio di Vittorio e Marta. Intanto, come fa sapere la Rai, la serie è già stata venduta in diversi paesi europei mentre in Italia crescono giorno dopo giorno gli ascolti tv. “È una bella Italia quella che racconta e continuerà a raccontare Il paradiso delle signore. Vogliamo rassicurare gli spettatori, Il paradiso delle signore si prende solo una pausa dettata dalle necessità dell’oggi. La scrittura continua e Rai Fiction, il produttore i registi, gli attori, non vediamo l’ora di riportare nelle case i personaggi che il pubblico ha così felicemente accolto”, ha dichiarato Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction.

La dichiarazioni di Giannandrea Pecorelli, produttore di Aurora Tv

“È molto importante per tutti noi interpreti, autori, registi e tecnici, aver condiviso con il pubblico il nostro lavoro. E in questo ultimo difficilissimo periodo ancora di più. Ci stiamo impegnando tutti, anche noi, per tornare presto a riprendere le nostre vite, a sorridere e ad abbracciarci. Con ancora più amore”, ha fatto sapere Giannandrea Pecorelli, produttore Aurora Tv.