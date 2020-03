Eleonora Daniele: quando partorisce e chi la sostituisce a Storie Italiane

Quando nasce Carlotta, la figlia di Eleonora Daniele e chi prende il suo posto a Storie Italiane

Manca poco alla nascita di Carlotta, la primogenita di Eleonora Daniele. La piccola, chiamata così in onore della nonna materna della conduttrice Rai, arriverà all’inizio dell’estate. Il parto della presentatrice è previsto a giugno, appena la stagione televisiva finirà. La Daniele condurrà l’ultima puntata di Storie Italiane venerdì 29 maggio per poi dedicarsi al ruolo di mamma. Per la 43enne si tratta della prima figlia, frutto del grande amore con Giulio Tassoni, uomo d’affare sposato a settembre 2019 dopo ben 16 anni di fidanzamento. Mai una crisi, mai un gossip o una maldicenza su questa coppia, che si è tenuta alla larga da pettegolezzi e chiacchiericci.

Eleonora Daniele incinta: la scelta sul programma di Rai Uno Storie Italiane

Con il parto previsto in estate e la chiusura del programma a fine maggio è chiaro che nessuno prenderà il posto di Eleonora Daniele a Storie Italiane. L’ex concorrente del Grande Fratello tornerà regolarmente in video il prossimo settembre. Certo, i palinsesti Rai della prossima stagione televisiva non sono stati ancora resi noti ma il successo di Storie Italiane è innegabile. Senza contare che è stato uno dei pochi programmi Rai a non essere sospeso per colpa dell’emergenza Coronavirus. A causa della pandemia, la Daniele si è addirittura trovata a fare il doppio lavoro ma questo non le ha minimamente pesato.

Coronavirus, Eleonora Daniele rassicura tutti i fan preoccupati

“Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico“, ha spiegato Eleonora Daniele.

Perché Eleonora Daniele ha deciso di chiamare la figlia Carlotta

Eleonora Daniele ha deciso di chiamare la figlia Carlotta per omaggiare la nonna materna. “Un modo per restituire tutto l’amore che mi ha dato”, ha confidato in un’intervista con Mara Venier a Domenica In.