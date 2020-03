Eleonora Daniele incinta continua ad andare avanti con Storie Italiane e nel tempo libera studia

Eleonora Daniele? Una vera forza della natura! Nonostante il pancione che cresce e la drammatica emergenza del Coronavirus la bionda conduttrice continua a lavorare con determinazione e passione. Dal lunedì al venerdì è impegnata con Storie Italiane, programma di Rai Uno che conduce ogni mattina dal 2013. Come raccontato al settimanale Di Più, la Daniele esce solo per lavoro e nel pomeriggio si dedica allo studio. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, la 43enne ha infatti deciso di iscriversi di nuovo all’Università, questa volta alla facoltà di Psicologia. Un percorso sicuramente interessante e utile per il lavoro da giornalista di Eleonora, che si è sposata lo scorso settembre con il compagno storico Giulio Tassoni.

Come Eleonora Daniele sta vivendo l’emergenza Coronavirus

“Anche se sono incinta non sono più preoccupata di altri, anzi, io in questo periodo mi sento molto più forte. Ma sto molto attenta: esco solo per andare al lavoro. In Rai truccatori e parrucchieri hanno la mascherina e poi teniamo tutti la distanza di sicurezza di almeno un metro”, ha spiegato Eleonora Daniele alla rivista edita da Cairo Editore. “Quando ho finito la diretta televisiva vado a casa. Magari, mi fermo qualche minuto a fare la spesa, sempre indossando i guanti e la mascherina, e poi torno a casa. Il resto della giornata lavoro da casa. E poi leggo parecchio“, ha confidato la presentatrice Rai.

Eleonora Daniele è tornata all’Università per la seconda laurea

“Mi sto portando avanti con gli studi di psicologia, dato che, a fine giugno, dopo che sarà nata Carlotta, ho in previsione anche di laurearmi“, ha detto Eleonora Daniele, che ha dunque numerosi progetti nonostante il Covid-19 abbia fermato un po’ tutto il mondo. La Daniele sarà al timone di Storie Italiane fino al prossimo 29 maggio per poi fermarsi in vista dell’estate. Il programma riprenderà regolarmente a settembre, considerati pure gli ottimi ascolti tv che ottiene quotidianamente.