Eleonora Daniele si è sposata dopo 16 anni di fidanzamento

Eleonora Daniele matrimonio: chi è il marito Giulio Tassoni

Fiori d’arancio per Eleonora Daniele. Dopo 16 anni di fidanzamento oggi pomeriggio, sabato 14 settembre, la conduttrice Rai è convolata a nozze con Giulio Tassoni, imprenditore molto noto a Roma. 43 anni, proprio come la presentatrice, Tassoni è titolare di una società che si chiama Farmaholding, attraverso cui gestisce nella Capitale la Farmacia Reale, una delle più antiche farmacie in Italia. In più, come rivelato dal settimanale Di Più, Tassoni ha origini nobili in quanto proviene dai conti Tassoni di Niviano. Eleonora e Giulio sono diventati marito e moglie a Roma, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Alla cerimonia hanno preso parte numerosi personaggi del mondo dello spettacolo anche se non sono mancate le assenze. Come quella di Alberto Matano, giornalista e neo conduttore de La vita in diretta, che nonostante precedenti impegni ha voluto comunque condividere su Instagram un toccante messaggio per la bionda collega.

Come si sono conosciuti Eleonora Daniele e Giulio Tassoni

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono conosciuti nel 2003 grazie ad un’amica in comune. A fare il primo passo è stato l’imprenditore romano ma la storia è sempre andata avanti con molta calma e naturalezza. In tutti questi 16 anni, però, non tutto è filato liscio: ci sono stati diversi alti e bassi e periodi nei quali i due non si vedevano per un po’ di tempo. Alla fine, però, Eleonora e Giulio hanno capito di essere simili e di non poter fare a meno l’uno dell’altro. Così, consci di avere gli stessi obiettivi, hanno deciso insieme di sposarsi dopo una convivenza ben avviata.

Il matrimonio di Eleonora Daniele rinviato dopo la morte di Luigi

Eleonora Daniele doveva sposarsi già qualche anno fa ma la morte del fratello Luigi, avvenuta nel 2015 a soli 44 anni, ha destabilizzato la vita della padrona di casa di Storie Italiane.