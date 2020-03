Eleonora Daniele incinta non smette di lavorare nonostante l’emergenza Coronavirus

Il Covid-19 ha stravolto i palinsesti televisivi e lasciato tanti conduttori e presentatrici a casa. Discorso diverso per Eleonora Daniele che, nonostante la gravidanza (il parto è previsto per giugno), continua a lavorare e a condurre in diretta ogni mattina il suo Storie Italiane. Non solo: per una settimana il programma si è addirittura allungato, permettendo così ai telespettatori di Rai Uno di restare costantemente informati sull’emergenza sanitaria. Da lunedì 23 marzo si tornerà alla normalità, anche se la trasmissione sarà più lunga di mezz’ora. Non finirà più alle 13.30 come nei giorni scorsi e neppure alle 12 come negli ultimi anni bensì alle 12.30. In una intervista al quotidiano Avvenire la 43enne ha rassicurato tutti i suoi fan, in pensiero per la salute di Eleonora e l’eccessiva mole di lavoro.

Eleonora Daniele rassicura tutti i suoi fan nell’ultima intervista

“Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che, in caso di virus, non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Ormai sono isolata, nel lavoro e nella vita. Questo è il mio mestiere, la mia passione: come giornalista, avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico“, ha dichiarato Eleonora Daniele ad Avvenire. La presentatrice Rai è però preoccupata per la sua famiglia, che è in Veneto, tra le regioni più colpite dal Coronavirus.

Eleonora Daniele preoccupata per la sua famiglia in Veneto

“Sorridere alla vita e al pubblico è un altro dovere di chi va in video, specie adesso. Non nascondo che sono preoccupata, mia madre è a Padova e il Veneto, la mia terra, è la seconda regione più colpita dal Coronavirus. Mia sorella lavora lì, in ospedale, ed è in prima linea come tanti medici che stanno facendo di tutto per salvare le tante persone che vengono ricoverate”, ha confidato Eleonora Daniele, che ha sposato lo scorso settembre il compagno di una vita Giulio Tassoni.

Quando va in maternità Eleonora Daniele: la decisione

Al di là dell’emergenza Coronavirus, Eleonora Daniele resterà a Storie Italiane fino al 29 maggio. Per quel giorno è stata fissata l’ultima puntata di questa stagione. La presentatrice si concentrerà sul parto e sulla neonata in arrivo – che si chiamerà Carlotta, come sua nonna – per poi tornare puntualmente in video a settembre.