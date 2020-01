Eleonora Daniele è incinta: primo figlio per la conduttrice

Eleonora Daniele è incinta: la conduttrice aspetta il suo primo figlio dal marito Giulio Tassoni

Grandi notizie in quel di Storie Italiane: Eleonora Daniele è incinta del suo primo figlio. Una novità dopo l’altra per l’affermata conduttrice di quarantatré anni. Dopo il matrimonio nel 2019 con l’imprenditore Giulio Tassoni, nel 2020 la Daniele diventerà mamma. La bambina, che si chiamerà Carlotta, dovrebbe nascere in primavere e la gioia di Eleonora è davvero tanta. La conferma della notizia è arrivata nell’ultimo numero di Dipiùtv anche se già da qualche settimana c’era più di un sospetto. Già dall’abbigliamento: negli ultimi tempi infatti, la conduttrice, che ci ha sempre abituato a tailleur stretti ed eleganti, si era lasciata andare a vestiti più ampi che comunque facevano intravedere delle forme più morbide. Ma anche l’espressione del viso era cambiata: un viso radioso, sereno, pieno di aspettative a felicità per il futuro. Perché è così: l’arrivo di una nuova vita dà una spinta in più per arrivare a toccare il cielo con un dito. Ed è quello che sta succedendo alla conduttrice di quarantatré anni.

Eleonora Daniele e la gioia incontenibile nel diventare mamma

Non riesce a trattenere la sua felicità Eleonora Daniele che non vede l’ora di condividere e di parlare del periodo fantastico che sta attraversando. Un amore solido che verrà coronato dalla nascita di un figlio. E adesso finalmente più gridarlo a tutti, come riporta Dipiùtv: “Sì, è vero, aspetto un figlio e sono felicissima, finalmente posso dirlo”. Gli spettatori di Storie Italiane sono avvisati: Eleonora Daniele è radiosa più che mai e non vede l’ora di condividere con il pubblico questi suoi sentimenti, così come ha fatto la la sua collega Lorena Bianchetti che è andata in onda, con il pancione, fino all’ultimo giorno utile. La conduttrice alla fine della puntata di Storie Italiane ha fatto un annuncio vero e proprio rivolto al pubblico: “Mi avete chiesto in tanti sui social se sono incinta oppure no. Aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”.

Eleonora Daniele: “Continuerò a lavorare anche con il pancione”

Per quanto riguarda gli impegni lavorativi, la Daniele non ha dubbi: vuole continuare a lavorare fino alla fine. Eleonora ha le idee chiare: “Continuerò a lavorare anche con il pancione, perché voglio condividere questa gioia con il pubblico fino al parto, come ha anche fatto la mia amica e collega Lorena Bianchetti, che ha lavorato fino all’ultimo periodo della gravidanza…”. L’appuntamento con Eleonora e Carlotta è a Storie Italiane!