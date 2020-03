Storie Italiane cambia ancora: da lunedì Eleonora Daniele torna al vecchio orario

Eleonora Daniele e il Coronavirus: da lunedì 23 marzo 2020 Storie Italiane torna al vecchio orario

Continuano a cambiare i palinsesti Rai. Da lunedì 23 marzo basta lunghe dirette per Eleonora Daniele (tra l’altro incinta). Storie Italiane non durerà più tre ore come accaduto in questi giorni ma tornerà al suo vecchio orario. Inizierà quindi alle 10 e non terminerà oltre le 12.30. A seguire verranno trasmesse delle vecchie repliche di Linea Verde. Ad annunciare la novità il sempre informato Tv Blog. A quanto pare si è arrivata a questa scelta sia per salvaguardare la conduttrice in dolce attesa ma pure perché l’emergenza Covid-19 sta riducendo all’osso sia il personale tecnico che artistico, rendendo impossibili le dirette fiume.

Come sono andati gli ascolti di Storie Italia dopo il recente allungamento

Tra l’altro il recente allungamento che ha interessato Storie Italiane non ha giovato più di tanto a Rai Uno per quanto riguarda gli ascolti tv. Solo nella giornata di mercoledì 18 marzo il programma è partito da un buon 17% di share per crollare all’8%. Segno che, molto probabilmente, parecchi italiani chiusi in casa sono stanchi di guardare tutto il giorno approfondimenti sul Covid-19.

Confermato il doppio slot de La vita in diretta con Matano e Cuccarini

Se Eleonora Daniele con Storie Italiane torna alla “normalità”, diverso è il discorso per Alberto Matano e Lorella Cuccarini. La vita in diretta continua ad andare in onda dalle 14 alle 18.40, intervallato solo da Il Paradiso delle Signore (che sta ottenendo ottimi ascolti ed è riuscito addirittura a battere Il Segreto).