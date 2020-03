Il Paradiso delle Signore, riprese ferme: ecco fino a quando andrà in onda

Le riprese de Il Paradiso delle Signore sono state fermate ma la programmazione della soap opera continua

Ormai non è più una novità: le riprese de Il Paradiso delle Signore sono ferme da qualche settimana. Proprio quando gli attori erano impegnati con le ultime puntate, che dovevano essere registrate fino agli inizi di aprile, il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo dello spettacolo e l’Italia intera. Per il momento, dunque, tutti a casa per arginare l’emergenza sanitaria. Sul set – che è allestito a Roma – si dovrebbe tornare dopo il 3 aprile ma tutto dipenderà da come evolverà la situazione. Intanto arrivano buone notizie per gli oltre due milioni di telespettatori che quotidianamente seguono le avventure del Paradiso: le puntate della soap opera continueranno ad essere trasmesse regolarmente su Rai Uno, dal lunedì al venerdì, fino alla fine di aprile. A confermarlo anche l’autorevole settimanale Di Più Tv.

Il Paradiso delle Signore regolarmente in onda fino alla fine di aprile

Ebbene potrebbe esserci un “buco” nelle prime settimane di maggio ma se le riprese de Il Paradiso delle Signore riprenderanno effettivamente ad aprile non è detto che, con un grande sforzo da parte di tutti, si riesca a garantire una regolarità. “Adesso ce ne stiamo tutti a casa. Se restiamo tutti uniti, supereremo anche questa e ritorneremo”, ha dichiarato il protagonista Alessandro Tersigni. Quindi quarantena in compagnia del Paradiso, dove i colpi di scena non mancano mai. Nelle prossime puntate assisteremo al matrimonio di Adelaide e Achille Ravasi. Ma pure alla passione che travolgerà Luciano e Clelia e all’ingresso della nuova Venere Laura. Senza dimenticare la relazione ormai nota a tutti tra Riccardo e Angela e la crisi, sempre più profonda, che colpirà Gabriella e Salvatore.

Adelaide sposa Achille Ravasi a Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni

Nonostante l’amore profondo che continua a nutrire per il cognato Umberto, la contessa Adelaide sposerà Achille Ravasi a Il Paradiso delle Signore. Testimone di nozze il nipote Riccardo che, invece, mollerà Ludovica e amerà alla luce del sole Angela. Nelle prossime puntate si tornerà a parlare di Marcello e Roberta, che vivranno alcuni momenti di intimità, e dell’invalidità di Federico Cattaneo. Il ragazzo potrebbe tornare a camminare grazie ad una innovativa operazione chirurgica. Insomma, bisogna restare sintonizzati: in barba al Coronavirus, Il Paradiso delle Signore continua!