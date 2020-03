Il Paradiso delle Signore: Angela e Riccardo si amano alla luce del sole

Il Paradiso delle Signore: Angela e Riccardo si mettono insieme

Alla fine è successo quello che i telespettatori de Il Paradiso delle Signore si aspettavano: è ufficialmente scattata la scintilla tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri. Dopo un’attrazione iniziale – a lungo tenuta a bada da entrambi – la Venere e il rampollo hanno ceduto alla passione. E Riccardo vuole fare sul serio: per questo decide di mollare su due piedi la fidanzata Ludovica. Un duro colpo per la ricca ereditiera, che non ha mai sopportato troppo la presenza di Angela. E a ragione, visto che l’ex cameriera del circolo le ha praticamente rubato il promesso sposo. Proprio mentre Ludovica e Adelaide sono intenti ad organizzare un fidanzamento ufficiale, Riccardo manda tutto all’aria. Ma prima è Angela a cercare un pretesto per rompere con il Guarnieri e a non dare scandalo. Alla fine, però, è l’amore a trionfare…

Riccardo lascia Ludovica per Angela: Adelaide sconvolta, Umberto favorevole

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Angela e Riccardo cominciano a vedersi di nascosto. La ragazza capisce che Guarnieri non è il tipo adatto e tronca su due piedi la relazione segreta. Riccardo non è d’accordo e corre da Ludovica, che lascia nonostante la giovane stia preparando un fidanzamento segreto in combutta con Adelaide. Quest’ultima è del tutto sconvolta dalla scelta di Riccardo, mentre Umberto appoggia in pieno il figlio. Anche Marta è dalla parte del fratello mentre Vittorio Conti ha qualche dubbio sulla durata di questa liaison tra Angela e Riccardo. Che, dunque, si amano alla luce del sole ma tengono le distanze da Marcello.

Marcello Barbieri è l’ultimo a sapere la verità su Angela e Riccardo

Pure Gabriella e Roberta vengono a sapere di quello che sta succedendo tra Angela e Riccardo mentre Marcello resta inizialmente all’oscuro di tutto. Fino a quando i diretti interessati decidono di dire la verità al barista che, com’è prevedibile, non la prende per niente bene…