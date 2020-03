Il Paradiso delle Signore: Riccardo lascia Ludovica per Angela

Il Paradiso delle Signore: Riccardo e Angela si mettono insieme? Addio Ludovica

Alla fine è accaduto quello che i telespettatori de Il Paradiso delle Signore si aspettavano da tempo: è scoppiata la passione tra Riccardo Guarnieri e Angela Barbieri. Complice qualche giorno insieme in Liguria i due si avvicinano sempre più e si lasciano travolgere dalla passione. Ma andiamo per gradi: tutto inizia dopo che Angela scopre che il figlio Matteo è stato adottato da una famiglia di diplomatici in partenza per l’Australia. La Venere non potrà più vedere il bambino e così tenta il suicidio. A salvarla proprio il giovane Guarnieri, che passa per caso dall’appartamento che Angela condivide con Roberta e Gabriella. Successivamente Riccardo e Angela scappano nella villa di Rapallo della famiglia Guarnieri, per trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti. Più volte i due rischiano di cedere alla passione ma cercano di trattenersi per il bene di terze persone, tra cui Ludovica Brancia. La situazione cambia però quando Riccardo e Angela rientrano a Milano.

Dopo la vacanza in Liguria scoppia la passione tra Riccardo e Angela

Riccardo e Angela si baciano ma subito dopo la Barbieri rompe con il rampollo di casa Guarnieri perché sa che il loro legame non ha alcun futuro. Ludovica e Adelaide sono impegnate con il fidanzamento ma Riccardo non vuole sentire ragioni e lascia immediatamente la Brancia. Questa scelta viene appoggiata in pieno da Marta Guarnieri, che non ha mai provato troppa simpatia per Ludovica. Vittorio, invece, ha qualche perplessità sulla relazione tra Riccardo e Angela, conscio anche di quello che è successo in passato con Nicoletta Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore: Nicoletta Cattaneo è pronta a tornare

Momentaneamente Riccardo e Angela vivono felici la loro storia d’amore. Ma il ritorno di Nicoletta – che dovrebbe avvenire prima della fine della stagione – rischia di far saltare tutto… Senza dimenticare Ludovica Brancia, pronta a tutto pur di vendicarsi!