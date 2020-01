Il Paradiso delle Signore, torna Nicoletta: parola di Gloria Radulescu

Nicoletta Cattaneo torna a Il Paradiso delle Signore: anticipazioni prossime puntate

Buone notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore. L’amata Nicoletta Cattaneo sta per tornare nella soap opera di Rai Uno! Dopo il ritorno di Clelia Calligaris e quello di Federico Cattaneo è ora il turno del grande amore di Riccardo Guarnieri. A confermare l’anticipazione è stata nientepopodimeno che Gloria Radulescu, l’interprete di Marta Guarnieri in Conti. Durante una diretta su Instagram l’attrice italo-rumena ha spifferato lo spoiler ai suoi follower. Uno spoiler che ha subito fatto il giro del web, tra Twitter e Instagram, senza dimenticare i gruppi su Facebook dedicati alla serie.

L’attrice Federica Girardello sta per rientrare a Il Paradiso delle Signore

Gloria Radulescu ha assicurato che la collega Federica Girardello, che presta il volto a Nicoletta Cattaneo, sta per rientrare a Il Paradiso delle Signore. La giovane attrice aveva lasciato il progetto televisivo per precedenti impegni teatrali ma ora sembra pronta a rituffarsi nei mitici anni Sessanta. In realtà al momento la Girardello non ha dato alcuna conferma sull’anticipazione fornita dalla Radulescu: sul suo profilo Instagram è praticamente assente dallo scorso novembre. La 26enne è molto riservata e sui social network condivide solo ed esclusivamente foto e video inerenti il suo lavoro.

Nicoletta e Riccardo di nuovo insieme a Il Paradiso delle Signore?

Per ora non è chiaro quale sarà il futuro di Nicoletta a Il Paradiso delle Signore e neppure il periodo in cui tornerà ad essere protagonista della soap opera di Rai Uno. La figlia di Luciano e Silvia tornerà per riprendersi il grande amore della sua vita Riccardo Guarnieri? O sarà vicina al fratello Federico che rischia di restare invalido per sempre? Non resta che attendere le nuove puntate!