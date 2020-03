Il Paradiso delle Signore: Angela tenta il suicidio, Riccardo la salva

Angela muore a Il Paradiso delle Signore? Riccardo salva la Venere

Ancora un risvolto drammatico a Il Paradiso delle Signore. Dopo aver scoperto che il figlio è stato adottato da una prestigiosa famiglia e sta per volare in Australia, Angela Barbieri decide di togliersi la vita. La Venere riesce a vedere il piccolo per l’ultima volta – grazie all’aiuto dell’amico Riccardo Guarnieri – ma poi tenta il suicidio. Per fortuna la Barbieri riesce a salvarsi complice il tempestivo intervento di Riccardo, che ben comprende i sentimenti di Angela. Pure Guarnieri ha infatti perso una figlia da quando l’ex amante Nicoletta Cattaneo è andata a Bari con il marito medico Cesare. Queste situazioni e sentimenti analoghi rafforzano ancora di più il legame tra Angela e Riccardo, già forte da settimane seppur ostacolato dalla Contessa Adelaide e da Ludovica.

Cosa succede tra Angela e Riccardo: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Riccardo trova Angela svenuta a terra ma riesce a salvare la vita alla commessa, che ha tentato il suicidio. Una volta sveglia la Barbieri supplica l’amico di non raccontare a nessuno del suo gesto disperato. Anche Marcello, fratello di Angela, è all’oscuro dell’intera faccenda ed è del tutto contrario all’assidua frequentazione della sorella con Riccardo. Quest’ultimo, provato da quanto accaduto, propone ad Angela di passare qualche giorno insieme nella villa di famiglia in Liguria. Tra i due la chimica è pazzesca ma insieme decidono di fermarsi prima che possa accadere qualcosa tra di loro. Intanto Riccardo informa Marta del suo viaggio repentino e la invita a reggergli il gioco con Ludovica.

Dopo il viaggio in Liguria scoppia la passione tra Riccardo e Angela

Tramite Roberta e Gabriella Marcello scopre dove si trova la sorella e va a riprenderla. Rientrata a Milano Angela torna alla vita di tutti i giorni e si riconcilia con il fratello. Riccardo – che nel frattempo inventa scuse su scuse con zia e fidanzata – continua a pensare ai bei momenti trascorsi con la Venere. E questo porta ad una svolta: Riccardo e Angela si lasciano travolgere dalla passione. Guarnieri è pronto a lasciare Ludovica? E come cambierà il suo rapporto quando ritornerà Nicoletta?