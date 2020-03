Marina lascia Il Paradiso delle Signore: Ludovica Coscione via, arriva la nuova Venere Arianna Montefiori

Brutte notizie per i fan di Marina Fiore: Ludovica Coscione ha lasciato Il Paradiso delle Signore. L’attrice classe 1999, che ha ottenuto la popolarità grazie a Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha deciso di mollare la soap di Rai Uno per un nuovo progetto lavorativo. Al momento non si hanno ulteriori dettagli ma non è da escludere un suo ritorno in futuro. Soprattutto perché il personaggio di Marina lascia semplicemente Milano (e Rocco) per trasferirsi a Roma, dove girerà un importante film per il cinema. E dunque, sì, la Venere alla fine ha scelto di mettere da parte amicizie e amore per inseguire il suo grande sogno a Cinecittà. Una scelta che delude parecchio Rocco mentre Irene è al settimo cielo visto che, fuori dai giochi Marina, può finalmente riprovarci con il magazziniere siciliano.

Nuova attrice nel cast de Il Paradiso delle Signore: è Arianna Montefiori

Per una Venere che va ce n’è subito un’altra che arriva. Il posto di Marina Fiori verrà occupato presto da un altro personaggio: Laura. Ad interpretarlo Arianna Montefiori, già vista in altre fiction quali Che Dio ci aiuti e L’Isola di Pietro. Grande amica di Diana Del Bufalo, Arianna è nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione amorosa con Mattia Briga, il rapper lanciato da Amici nel 2015. La Montefiori, 25 anni, dovrebbe fare il suo ingresso su Rai Uno nelle prossime settimane.

Il Paradiso dele Signore set bloccato per l’emergenza Coronavirus

Intanto il set de Il Paradiso delle Signore è stato momentaneamente bloccato per via dell’emergenza Covid-19. La messa in onda è però garantita almeno per un mese visto che le riprese vengono girate con largo anticipo. Nel frattempo tutti gli attori hanno pubblicamente invitato fan e follower a stare a casa per riuscire ad evitare il diffondersi del contagio.