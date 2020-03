Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marina va via, Adelaide si sposa

Marina Fiore va via, l’attrice Ludovica Coscione lascia Il Paradiso delle Signore

Nuovi colpi di scena in arrivo a Il Paradiso delle Signore. Nelle prossime puntate va via una delle giovani Veneri: Marina Fiore. L’attrice Ludovica Coscione – diventata nota con la fiction Non dirlo al mio capo accanto a Vanessa Incontrada e Lino Guanciale – ha deciso di mollare la soap di Rai Uno per dedicarsi ad un nuovo progetto lavorativo. Non è dunque ancora chiaro se il suo sarà un arrivederci o un addio definitivo. Quel che è certo è che il personaggio di Marina cede finalmente alla corte di Rocco Amato ma una proposta a Roma, capitale del cinema, la porta lontano dal nuovo amore, dalle amiche e dal lavoro. A quanto pare, quindi, Marina realizza il suo sogno di diventare attrice dopo i primi passi mossi nel mondo dei fotoromanzi grazie al supporto di Vittorio Conti.

Marina lascia Il Paradiso delle Signore e si trasferisce a Roma

Dopo un iniziale tentennamento, Marina comincia ad uscire con Rocco. I due si frequentano con una certa assiduità ma proprio quando il magazziniere è riuscito a conquistare del tutto la Venere, alla Fiore viene offerto il lavoro dei suoi sogni fuori da Milano. Marina prende del tempo per decidere ma alla fine sceglie la carriera e lascia Rocco, assai dispiaciuto per come è evoluta questa relazione. Con l’addio di Ludovica Coscione un’altra attrice è pronta ad entrare nella serie Rai: si tratta di Arianna Montefiori, la fidanzata del cantante Briga vista in Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. La 26enne interpreta la nuova Venere Laura, che prende così il posto lasciato vuoto da Marina.

Adelaide sposa Achille Ravasi a Il Paradiso delle Signore

Oltre all’addio di Marina Fiore, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore assistiamo ad un risvolto importante nel rapporto tra Umberto e Adelaide. I cognati sembrano avere un riavvicinamento ma alla fine la Contessa accetta la proposta di matrimonio di Achille Ravasi, che le dimostra vero amore e fiducia.