Briga e la fidanzata Arianna Montefiori: insieme grazie a Diana Del Bufalo

Mattia Briga e la fidanzata Arianna Montefiori: dove e come si sono conosciuti

A Vieni da me di Caterina Balivo Mattia Briga ha parlato a lungo della sua nuova fidanzata, Arianna Montefiori. Un’attrice nota perlopiù per il ruolo di Valentina nella quarta e quinta stagione di Che Dio ci aiuti ma pure per la parte di Margherita nella terza stagione de L’isola di Pietro. Un amore nato da poco ma già importante, tanto che l’ex allievo di Amici pensa che la giovane possa essere la donna giusta della sua vita. Nel salotto del programma di Rai Uno il 30enne ha ringraziato Diana Del Bufalo, la popolare interprete lanciata sempre dalla scuola di Maria De Filippi, che ha permesso questo incontro fortuito. Perché Briga e Arianna si sono conosciuti ad una cena organizzata a Roma dalla Del Bufalo, che ha lavorato con la Montefiori proprio nella fiction Rai.

L’incontro tra Briga e Arianna grazie a Diana Del Bufalo

“Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola. Una cosa strana per me che sono un gran chiacchierone. L’ho osservata tutto il tempo, non sapevo cosa dire per paura di fare una figuraccia in sua presenza”, ha raccontato Briga a Vieni da me. “Dopo quella cena siamo andati a prendere una birra e da allora non ci siamo più lasciati”, ha aggiunto l’artista, impegnato in questo periodo con una serie di concerti in giro per l’Italia.

In passato Briga è stato legato all’ex tronista Ludovica Valli

Prima di conoscere Arianna Montefiori Mattia Briga ha avuto una tormentata relazione con Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. Un rapporto burrascoso vissuto nel massimo riserbo ma che tanto ha fatto chiacchierare.