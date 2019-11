Briga e Arianna Montefiori stanno insieme, la coppia esce allo scoperto: foto

Briga e Arianna Montefiori fidanzati: scoppia l’amore tra il rapper e la giovane attrice

Briga e Arianna Montefiori stanno insieme! La coppia è riuscita a nascondersi fino a oggi e sono stati proprio loro a uscire allo scoperto. Non si tratta solo di gossip, nessun pettegolezzo e nessuna foto rubata: è tutto vero, è ufficiale. Non stiamo qui a raccontarvi dunque una voce di corridoio o una paparazzata che potrebbe essere tutt’altro, perché Briga è fidanzato con Arianna Montefiori davvero. Lui è un rapper, è stato anche al Festival di Sanremo e viene ancora ricordato per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Arianna invece è un’attrice, ha raggiunto la notorietà con il ruolo di Valentina in Che Dio ci aiuti, ma è stata anche tra i protagonisti delle puntate de L’Isola di Pietro 3. Nella fiction con Gianni Morandi ha vestito i panni di Margherita, ma oggi parliamo di lei per la cronaca rosa!

Briga fidanzato con Arianna Montefiori, prima foto di coppia su Instagram

Briga e Arianna Montefiori hanno pubblicato una foto sui rispettivi profili Instagram per una giusta causa, ovvero la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi 25 novembre i social sono pieni di immagini e fotografie di questo genere, ma la foto di Briga e Arianna ha catturato l’attenzione anche perché ha rivelato che fra i due c’è del tenero! Nello scatto il rapper e l’attrice si guardano negli occhi, accennano un sorriso e hanno un segno rosso sul viso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Come didascalia allo scatto, Briga ha scelto dei versi della sua canzone Stringiti a me: “Di tutto ciò che questa vita mi abbia regalato, niente è come te. E di tutte quante le storie che mi han raccontato, credo solo a te… Credo solo a te”. Arianna invece si è limitata a un messaggio per la giornata. E poi cuori in un caso e nell’altro!

Briga e Arianna Montefiori fidanzati: quando è nato l’amore?

Tra i tanti commenti alla foto ce ne sono anche di personaggi famosi, come quello di Michela Quattrociocche e Diana Del Bufalo che si complimentano con loro. Oltre a tantissimi cuori rossi per loro Insomma, questa coppia piace già tanto. Da quanto tempo stanno insieme? Non si sa ufficialmente, ma abbiamo notato che i commenti di Briga alle foto della sua fidanzata Arianna sono iniziati nei primi giorni di novembre. Un amore appena nato, pare di capire, e che ha sorpreso tutti. Voi vi sareste aspettati di vedere Briga e Arianna Montefiori fidanzati?