Eleonora Daniele in contropiede su Mara Venier: “Tu madrina di mia figlia”

Domenica In, Eleonora Daniele prende in contropiede la Venier: “Farai la madrina a mia figlia al battesimo?” La reazione di Zia Mara, visibilmente stupita. Dettagli anche sulla dolce attesa: nausee e kg presi

Eleonora Daniele sbarca a Domenica In e si confida a Mara Venier a ruota libera. La conduttrice padovana, sempre molto riservata, stavolta si è lasciata andare su molti temi della sua vita privata. Inevitabile il focus sul matrimonio con Giulio (celebrato a settembre) e quello sulla gravidanza (a giugno darà alla luce la sua prima figlia, che chiamerà Carlotta in omaggio alla nonna materna). La Daniele ha inoltre fatto sapere di stare bene e di aver avuto delle nausee soltanto durante il primo periodo della dolce attesa. Dulcis in fundo: la proposta alla Venier di essere la madrina al battesimo di Carlotta…

Gravidanza Eleonora Daniele: i dettagli a Domenica In

“Dopo il matrimonio la magia…”, ha confidato Eleonora a Zia Mara, parlando della scoperta di essere incinta. “Per ora ho preso 5/6 kg. I primi mesi avevo molte nausee, ora mangio e basta, sto bene”, prosegue la 43enne padovana. E ancora: “Il bebè nasce a giugno, segno Gemelli. Sarà tosta”. E pensare che Eleonora, a proposito di un figlio, aveva quasi deposto le armi, ma non la speranza: “Pensavo di non farcela più, tanto lavoro, tante cose… Ma ci sono riuscita”. Spazio quindi al nome scelto per la nascitura: “Mia nonna materna l’ho amata tantissimo, anche se se ne è andata quando era piccolina. Ho pensato sempre che se avessi avuto una figlia femmina le avrei dato il suo nome. E quindi…”. Si passa al capitolo matrimonio, arrivato con Giulio dopo 16 anni di fidanzamento (5 di convivenza): “Avevo le gambe che mi tremavano prima di entrare in chiesa… Anche Giulio vedevo che tremava. Quando mi ha guardato e mi ha detto ‘Sei bellissima’ mi sono calmata”.

La Daniele sorprende Mara Venier in diretta

La Daniele fa sapere che anche il marito Giulio è al settimo cielo per l’arrivo di Carlotta. Infine, il colpo di scena: Eleonora chiede in diretta alla Venier di fare da madrina al battesimo di Carlotta. “Mi piacerebbe tanto che tu facessi da madrina a Carlotta, quando farà il battesimo”. Zia Mara è visibilmente colpita in positivo. “Oh mio Dio!”, esclama stupita facendosi aria e prendendosi qualche secondo. “Ma me lo dici così?… Sono molto felice, ma mi hai preso in contropiede”. “Sei un simbolo di successo e umanità. Io e mio marito abbiamo deciso insieme”, la spiegazione della Daniele. “Mi sono commossa, oddio”, chiosa Mara che si alza, abbraccia la collega e accetta l’invito: l’unione veneta è al completo!