Eleonora Daniele, nozze: 9 kg persi, Albano nascosto in sacrestia

Eleonora Daniele: 9 kg persi prima delle nozze e “pianto irrefrenabile” durante la prova dell’abito. Il matrimonio? Albano nascosto in sacrestia. La conduttrice vuole un figlio: “Sono pronta”

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni (imprenditore) si sono sposati sabato 14 settembre dopo 16 anni di fidanzamento. Cornice della promessa eterna la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini (Roma). A distanza di qualche giorno dalla cerimonia, il settimanale Chi ha raccontato in esclusiva i dettagli dell’evento e con quale spirito la conduttrice Rai sia arrivata al matrimonio. Innanzitutto la Daniele fa sapere che è stata assalita dalla frenesia nei mesi precedenti le nozze, tanto che è arrivata a perdere parecchi chili: “Frenesia, tanto che ho perso 9 kg in pochi mesi, anche per lo stress. Lavoravo per la ripartenza di Storie Italiane e di notte preparavo tutto con la wedding planner.”

Eleonora e Giulio: “La fede ci ha unito ancora di più”

Spazio anche a due momenti significativi, quelli in cui Eleonora ha realizzato che si stava davvero per sposare. Il primo:“Quando ho indossato l’abito da sposa per la prima volta e sono scoppiata in un pianto irrefrenabile, come non mi capitava da anni”. Il secondo: “E poi venerdì scorso, quando un sacerdote è venuto a casa a benedire il nostro amore: la fede ci ha unito ancora di più.” La Daniele rivela poi un curioso aneddoto che ha visto protagonista Albano. Il cantante pugliese, il giorno delle nozze, per non farsi scoprire da invitati e fotografi è entrato in chiesa dalla sacrestia, grazie a dei contatti che era riuscito a procurarsi con Don Roberto e grazie allo sposo.

Albano nascosto in sacrestia

“Il giorno prima delle nozze si è messo in contatto con Don Roberto, il sacerdote”, spiega Eleonora,”Voleva farci una sorpresa e cantare per noi. Giulio era andato ad accoglierlo e lo ha fatto nascondere”. E la sorpresa c’è stata visto che Albano ha intonato durante la cerimonia un’Ave Maria da brividi. Viva gli sposi! A proposito di sorprese: dopo le nozze, presto un figlio? “Sì, è arrivato il momento giusto e ne ho avuto conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta”. ha chiosato Eleonora.