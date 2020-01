Elisa Isoardi si è fidanzata ufficialmente: chi è lui (foto e aneddoti)

Elisa Isoardi è di nuovo fidanzata, le foto con Alessandro. Tutto sulla love story: chi è lui, dove hanno trascorso le feste e quella notte all’hotel Hilton a Roma

Matteo Salvini è del tutto archiviato, Elisa Isoardi ritrova il sorriso tra le braccia di Alessandro. A testimonianza che la love story è decollata sono arrivate le foto del magazine Chi (in edicola da domani mercoledì 8 gennaio) che ha immortalato i due in Piemonte, più precisamente a Monterosso Grana, località che dista pochi chilometri da Castelmagno, il paese d’origine della Isoardi. Qui pare che la coppia abbia passato le vacanze natalizie insieme, oltre ad aver festeggiato il compleanno della stessa Elisa in data 27 dicembre.

Chi è Alessandro, il fidanzato di Elisa Isoardi

Chi è Alessandro? L’uomo ha 40 anni e, come riportato da Fanpage.it, è “noto nel mondo del jet set, meno in quello dello spettacolo […] è un produttore milionario e un imprenditore di successo. Non ama condividere dettagli della sua vita privata, ma secondo i rumors avrebbe una fama da playboy”. Ora che sono arrivate le paparazzate del magazine dirette da Alfonso Signorini, dovrebbe assumere più certezza anche l’identità dell’uomo che con la Isoardi avrebbe passato, a inizio dicembre, una notte all’hotel Hilton Cavalleri di Roma. Quell’uomo infatti dovrebbe essere proprio Alessandro. Fu sempre il settimanale Chi a spifferare la notizia. Ma c’è di più: la relazione, unendo i fili del gossip, dovrebbe essere iniziata già il marzo scorso. Non è chiaro se in questo tempo si sia interrotta oppure se sia rimasta semplicemente ben nascosta.

Elisa Isoardi: “Io e Matteo, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso

Era il 4 dicembre 2019 quando Chi spifferava che i due piccioncini , dopo aver sorseggiato un drink, ritiravano le chiavi di una suite e si dirigevano all’ultimo piano dell’Hotel Hilton romano. Sulla rivista venivano inoltre riportati altri dettagli, come ad esempio che la conduttrice de La Prova del Cuoco arrivò all’albergo munita di valigia. Salvini è ormai un ricordo. “La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino (alla Verdini, ndr) come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”, dichiarava la Isoardi circa l’ex. Oggi anche lei ha la sua Francesca, al maschile.