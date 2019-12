Elisa Isoardi, notte con l’ex in una suite a Roma: lo spiffero di Chi

Elisa Isoardi e la notte con l’ex in una suite a Roma: lo spiffero di Chi

Elisa Isoardi pizzicata all’hotel Hilton Cavalleri di Roma con il suo ex Alessandro. Ma c’è di più: i due, dopo aver sorseggiato un drink, hanno ritirato le chiavi di una suite e si sono diretti all’ultimo piano della struttura. Notte d’amore? Lo spiffero lo ha fatto trapelare il settimanale Chi che ha aggiunto che la conduttrice de La Prova del Cuoco è arrivata all’hotel munita di valigia. Dunque? Che succede? L’ex di Matteo Salvini si è tolta i panni da single? Oppure si è trattato di un incontro intenso dalla serie toccata e fuga? O i due si sono intrattenuti soltanto per una chiacchierata nelle comodità di una suite? Chissà…

Isoardi e Matteo Salvini, parla la conduttrice: “Mi stavo annientando”

La Isoardi torna a essere protagonista sulle pagine della cronaca rosa. In passato è stata molto chiacchierata la sua relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”, ha dichiarato in una passata intervista la conduttrice a proposito dell’amore vissuto con il politico. “Io dovevo badare a me e lui a sé – ha aggiunto – due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”.

Salvini: il dopo Isoardi è Francesca Verdini

Oggi Salvini è felice al fianco della giovane Francesca Verdini (figlia di Denis, politico potente che è stato molto vicino al mondo berlusconiano per diversi anni). La conduttrice de La Prova del Cuoco, sempre in un’intervista passata, ha affrontato anche questa vicenda: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino (alla Verdini, ndr) come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.