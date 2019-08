Elisa Isoardi a cuore aperto: “Con Salvini mi stavo annientando”. Poi le parole su Francesca Verdini, l’attuale fidanzata del leader della Lega

Elisa Isoardi torna sulla love story vissuta con Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco si è confessata al magazine Diva e Donna tramite cui ha lanciato una sorta di consiglio al leader della Lega. Consiglio ovviamente di natura sentimentale: nella fattispecie la Isoardi ha invitato il Ministro a non commettere gli errori del passato nella relazione che sta vivendo con Francesca Verdini, dicendo all’ex di stare più vicino all’attuale compagna rispetto a quanto fatto con lei. D’altra parte la conduttrice ha ammesso che anche i suoi impegni professionali hanno pesato sul rapporto, provocando una distanza che alla fine è diventata incolmabile.

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”,

“Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”, dichiara la Isoardi a proposito dell’amore vissuto con Matteo Salvini. “Io dovevo badare a me e lui a sé – ha aggiunto – due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”. La conduttrice de La Prova del Cuoco passa poi a parlare dell’attuale relazione che sta vivendo il leader della Lega. Relazione che non le provoca gelosia: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino (alla Verdini, ndr) come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”.

Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2020? La suggestione si fa strada

Al momento “la Francesca al maschile” non si vede nemmeno all’orizzonte? “Magari l’avessi trovato!” chiosa la Isoardi che nel frattempo si prepara alla nuova stagione televisiva. Tra l’altro continua a far rumore l’indiscrezione che la vorrebbe nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sulla questione si è pronunciata anche Milly Carlucci e, seppur non sarà semplice, non è detto che le porte dello show non si possano davvero aprire per lei.