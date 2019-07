Elisa Isoardi a Ballando con le Stelle 2020? Le parole di Milly

Elisa Isoardi parteciperà a Ballando con le Stelle 2020?

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è finita da poco ma già si pensa alla prossima, che andrà in onda nella primavera 2020 su Rai Uno. E da giorni si sta parlando di una probabile partecipazione di Elisa Isoardi. La conduttrice ha già partecipato al varietà in qualità di “ballerina per una notte” e ha lasciato il segno nei giurati e nel pubblico. Non a caso la padrona di casa de La prova del cuoco ha ricevuto un invito pubblico da parte di Milly Carlucci, sempre pronta ad ospitare nella sua pista colleghe della stessa azienda. Dunque, l’ex fidanzata di Matteo Salvini ha davvero accettato l’invito e sarà concorrente il prossimo anno?

Le ultime parole di Milly Carlucci su Elisa Isoardi

“Avevamo parlato di questa possibilità. Successivamente ci siamo incontrate ancora e le ho detto ‘Guarda che io facevo sul serio’. Lei ha risposto: “Anche io, ma non ne sono capace”. Vediamo. Per dire che la cosa succederà bisognerà che lei ne sia convinta. Soprattutto per lei che ha un programma quotidiano da condurre come La Prova del cuoco, Ballando è un impegno serio“, ha dichiarato Milly Carlucci a TvBlog. Quindi al momento la situazione non è ancora chiara visto l’impegno quotidiano di Elisa nel cooking show di Rai Uno.

La giuria di Ballando con le Stelle è stata confermata

Per ora una cosa è certa: pure nel 2020 troveremo tra i giurati di Ballando con le Stelle Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Nonostante le critiche del pubblico la giuria è stata confermata in blocco da Milly Carlucci.